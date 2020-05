Nunzio Fragliasso capo della Procura di Torre Annunziata

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato all’unanimità Nunzio Fragliasso procuratore capo di Torre Annunziata. Fragliasso è attualmente procuratore aggiunto a Napoli. Grande appezzamento per la nomina e auguri di buon lavoro sono stati espressi dal togato di Magistatura indipendente Antonio D’Amato, che ne ha ripercorso la lunga esperienza e la dedizione non comune in tutti i ruoli ricoperti in Procura a Napoli e alla Dda. Anche per il presidente della V commissione, il togato di AreaDg Mario Suriano si tratta di un magistrato “con una vasta esperienza requirente in vari uffici giudiziari e che ha sempre dimostrato grande impegno e professionalità”. Per il togato di Unicost Michele Ciambellini, il neo procuratore “sarà all’altezza del difficile compito che lo attende, come dimostra la sua storia professionale”. Anche il consigliere laico napoletano Michele Cerabona, di Fi, ha espresso il proprio apprezzamento per la nomina unanime.