Nuotatrice 15 enne accusa il trainer: Ha tentato di violentarmi. Lui: L’ho soltanto sgridata

Nuotatrice quindicenne accusa iò suo allenatore, che di anni ne ha 26. Il fatto risalirebbe a un anno fa. La ragazza, si legge nell’articolo Ansa firmato da Lorenzo Padovan, sarebbe stata vittima “di pesanti molestie in un albergo di Roma, dove si preparava a una gara di nuoto di livello nazionale. I due erano nella Capitale con il resto della squadra”. Secondo la ragazza, scrive l’Ansa “il giorno prima di scendere in vasca, l’allenatore l’ha invitata nella propria stanza”. Quest’ultimo non smentisce, ma sostiene di aver convocato la ragazza per “rimproverarla delle intemperanze di cui l’atleta si era resa protagonista nel corridoio dell’albergo. E per spronarla ad allenarsi meglio e piu’ intensamente”. “Il racconto dell’adolescente parla, invece, di momenti di terrore, di domande imbarazzanti, del tentativo di palpeggiarla e di spogliarla, prima che riuscisse a fuggire precipitosamente dalla camera”. “…al rientro a Udine, la confessione della adolescente a un’amica, ai genitori e poi la denuncia alla Polizia, che ha svolto le indagini in forma protetta e avvalendosi di uno psicologo”. “Raccolte – scrive Padovan – le testimonianze anche degli altri componenti della squadra, ieri si e’ svolto l’incidente probatorio, in cui la ragazzina ha confermato le accuse. L’allenatore e’ indagato dalla Procura di Roma per violenza sessuale aggravata. Per ora l’uomo e’ rimasto al proprio posto: laureato in scienze motorie, capo allenatore, con un master in nutrizionismo e management sportivo, e’ molto stimato dalla Federnuoto del Friuli Venezia Giulia, dove viene ricordato per gli ottimi risultati raggiunti anche come atleta”.