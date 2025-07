Nuoto, acque inquinate, gare di fondo rinviate a Singapore

Roma, 15 lug. (askanews) – Problemi a Singapore in vista delle due 10km in acque libere dei mondiali di nuoto. La gara femminile prevista nella notte italiana è stata posticipate per la scarsa qualità dell’acqua (una situazione non troppo diversa dal ‘caso Senna’ di Parigi 2024). Tra le 16 e 17 ora italiana gli atleti sapranno se l’esito delle analisi sarà positivo, a quel punto potranno gareggiare nella notte italiana in arrivo, all’1.30 e alle 4.30, altrimenti si posticiperà ancora. Le gare interessate sono la 10km maschile (Paltrinieri, foto Andrea Masini / Deepbluemedia ) e della 10km femminile (Taddeucci).