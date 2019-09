Nuoto, Andrea Bianchi vince la Capri-Napoli

Resta in Italia la Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, gara valida quale prova conclusiva della Fina Ultramarathon Swim Series. A vincere la 54esima edizione e’ infatti stato Andrea Bianchi, che succede a Francesco Ghettini, vincitore nel 2018 e secondo quest’anno. La gara si e’ decisa alla sprint con Bianchi capace di toccare prima il traguardo rispetto al suo avversario. Tempo ufficioso 6.48.50. Terzo il macedone Evgenij Pop Acev, che con questo piazzamento trionfa nella Coppa del Mondo riservata alle gare superiori ai 15 km. ”Sono contento della vittoria – ha dichiarato Andrea Bianchi in diretta televisiva su Telecaprisport – anche se e’ una vittoria da dividere a meta’ con Ghettini. Dedico la vittoria ai miei genitori e in particolare a mio padre che mi ha seguito e incitato sulla barca”.