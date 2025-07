Nuoto, Ceccon bronzo ai mondiale nei 50 farfalla

Roma, 28 lug. (askanews) – Thomas Ceccon è medaglia di bronzo nei 50 farfalla ai mondiali di Singapore. Migliorato il record italiano, con l’azzurro che prosegue la sua striscia di medaglie nelle competizioni importanti. Il 24enne di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina – tocca in 22″67 e lima il 22″68 registrato a Fukuoka nel 2023 per il titolo iridato. Un tempo sensazionale, considerando una lieve incertezza avuta al momento del tuffo. L’oro, meritato, è del francese Maxime Grousset – in testa fin dalle batterie – in 22″48; l’argento dello svizzero No Ponti. “Sono entrato in acqua un po’ storto e non sono stato perfetto. Mi dispiace perché la condizione c’è e avrei potuto vincere l’oro – racconta il campione azzurro – Sarebbe stato possibile se il calendario fosse stato invertito: vale a dire con la finale dei 50 farfalla, prima della semifinale dei 100 dorso. Sono comunque felice, ripeto, perché mi sento bene in acqua e credo che si sia visto. Ho ancora tante gare in cui poter far bene”.