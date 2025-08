Nuoto, Ceccon in finale nei 100 farfalla con il record italiano

Roma, 1 ago. (askanews) – Thomas Ceccon vola in finale dei 100 farfalla ai mondiali di nuoto col quinto tempo e col record italiano di 50″42 (23″25 ai 50) strappato a Piero Codia a 50″64 dall’oro europeo di Glasgow 2018. La gara che non doveva fare (se non fosse stato eliminato nei 200 dorso in batteria), è quella della sorpresa: in positivo stavolta. Con un 27″1 molto forte spera che possa “saltar fuori qualcosa ma la medaglia è difficile, non so se farò più questo tempo, è molto forte, non me l’aspettavo. Una gara che non ho mai preparato. La facilità di nuotata nei 50 si è mantenuta nei 100”. Più veloci di Ceccon ci sono l’ex bronzo olimpico Noè Ponti, svizzero allenato dal romano Massimo Meloni, primo in 50″18, il canadese Josh Liendo 50″24, l’iridato francese Maxime Grousset 50″25 e l’altro canadese Ilya Kharun 50″39. Il crono di Ceccon per 3 centesimi non entra nella top 10 mondiale alltime. Ceccon ha già conquistato 3 medaglie in questa edizione dei Mondiali di Singapore: argento nella 4×100 sl e nei 100 dorso di cui è campione olimpici, bronzo nei 50 farfalla. Vanta 9 medaglie nella rassegna iridata.