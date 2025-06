Nuoto, è festa internazionale alla Capri-Torre del Greco

Festa internazionale nelle acque di Torre del Greco, che per la prima volta nella sua storia ha ospitato l’arrivo di una prova open della Capri-Napoli. Nella Capri-Torre del Greco, che ha aperto ufficialmente il programma di eventi che culminerà con la 60esima edizione della maratona del golfo del prossimo 6 settembre, gioiscono Romania, Argentina ed Egitto.

Nel Solo maschile, il primo ad arrivare al traguardo posto nelle acque antistanti il lido Miramare, scelto dalla società organizzatrice, Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, di concerto con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e della consigliera con delega allo sport Valentina Ascione, è stato Bodgan Zurbagiu, che ha compiuto la traversata da 28 chilometri (con partenza da Marina Grande a Capri) in 7.21.03. Soddisfatto il nuotatore di Bucarest: “Ho trovato un mare bello, di un colore blu intenso. La gara è andata come meglio non poteva, solo qualche difficoltà con la corrente nella parte finale”. Tra le donne prima Ana Laura Szneck, che ha chiuso in 9.29.35, facendo leva sul tifo della sua imbarcazione e sulla maglia numero 10 di Maradona (che ha portato anche sul podio).

Tra le staffette, vittoria degli egiziani di Stroke Egypt, che hanno completato la prova in 6.28.12. La rappresentativa ha spiegato al traguardo come il progetto includa la partecipazione di atleti portatori di handicap, puntando a portare messaggi di pace in giro per il mondo. A presiedere alle fasi finali della traversata e alle premiazioni, il sindaco Luigi Mennella: “Ancora una volta lo sport è veicolo di promozione turistica. Siamo contenti che la kermesse parli internazionale e che tutti siano rimasti colpiti dalla bellezza del nostro mare e dei nostri territori. È così che puntiamo a portare il nome di Torre del Greco in giro per il mondo”. Gli ha fatto eco la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione: “La Capri-Napoli è un brand mondiale e l’avere ospitato una prova open nella nostra città ci ha riempito di orgoglio. Dopo la gara sprint dello scorso anno, grazie alla disponibilità degli organizzatori e al lavoro degli uffici comunali, stavolta abbiamo assistito all’arrivo di una prova open, nell’ottica di un lavoro che valorizza il territorio e il lungomare”. Testimonial dell’evento l’ex pallanuotista e volto televisivo conosciuto per l’apparizione in diversi reality, Amaurys Perez, che si è divertito a commentare i momenti salienti della traversata e la sfida di pallanuoto tra rappresentative giovanili di Canottieri Napoli e Posillipo conclusasi con la vittoria della prima compagine. Stanco ma contento l’organizzatore Luciano Cotena: “Ringrazio l’amministrazione per la vicinanza mostrata e le altre autorità cittadine per il sostegno ricevuto. Nell’anno della sua 60esima edizione, la Capri-Napoli ha salutato con piacere l’arrivo di una prova a ridosso del Vesuvio, in una sinergia con il Comune di Torre del Greco che auspichiamo possa andare avanti”.