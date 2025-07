Nuoto, infinito Paltrinieri, argento ai mondiali nella 10 km

Roma, 16 lug. (askanews) – Gregorio Paltrinieri dà spettacolo nella dieci chilometri che apre il programma a Sentosa dei 22esimi mondiali di nuoto a Singapore e si regala un sontuoso secondo posto nella 10 km in una gara tutta in recupero dove frantuma tutta la concorrenza pian piano. Un crescendo in stile Ferrari che polarizza gli occhi del pubblico negli ultimi cinquecento metri: Supergreg parte alla caccia della testa dal sesto posto e recupera toccanndo in 1h59’59″2. E’ la decima medaglia iridata nel fondo per l’olimpionico trentunenne carpigiano che vive e lavora al centro federla edi Ostia con Fabrizio Antonelli. Il fenomeno azzurro deve arrendersi solo all’altro olimpionco il tedesco Florian Wellbrock, che acciuffa la tripletta iridata nella gara olimpica come il connazionale Lurz, e vince 1h59’55″5 dominando la gara sin dalle prime battute con la sua nuotata fluida dalle frequenze sinuose. Terzo e staccato dalla coppia di testa l’australiano Kyle Lee (2h00’10″3). foto Andrea Masini / Deepbluemedia