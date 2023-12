Nuoto, Quattro medaglie (un oro), azzurre agli europei in corta

Roma, 6 dic. (askanews) – L’Italia (Foto di Andrea Staccioli/DBM per federnuoto.it) continua a vincere medaglie agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Un mercoledì con quattro medaglie per gli azzurri, conclusa con l’oro – il primo della rassegna – vinto dalla 4×50 mista maschile: Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Zazzeri hanno dominato sin dalle prime bracciate, confermando così il titolo vinto due anni fa a Kazan, ma soprattutto la leadership mondiale nella specialità. Gli azzurri hanno chiuso la gara con quasi due secondi di vantaggio sulla Gran Bretagna, medaglia d’argento. Bronzo, invece, all’Olanda. Argento da campionessa per Benedetta Pilato nei 100 rana battuta solamente dalla lituana Eneli Jefimova (1’03″21). Argento negli 800 stile anche per Simona Quadarella in 8’14″83, difendendosi anche dal rientro dell’ungherese Ajna Kesely terza in 8’18″73. Una subacquea come nessuno e gli ultimi dieci metri alla “Mario Cipollini”. Tutto questo e molto di più nel bronzo conquistato da un eccezionale Lorenzo Mora nei 50 dorso.