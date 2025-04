Nuoto, Sara Curtis record nei 50sl, battuto primato di stamane

Roma, 16 apr. (askanews) – Sara Curtis colpisce ancora e stabilisce il secondo record italiano dei 50 sl tra mattina e sera. La diciottenne cuneese tocca nel pomeriggio in 24″43, appena un centesimo peggio del primo tempo al mondo stagionale ma migliore del suo precedente limite stabilito in batteria stamane in 24″52. Nove centesimi in meno e 13 complessivamente dall’arrivo a Riccione, dove ha staccato così il secondo pass dopo quello sempre con record in cui ha cancellato in 53″01 (questo primo crono mondiale) di 17 centesimi il primato del 2016 di Federica Pellegrini. E’ la terza vittoria per Sara dopo anche i 50 dorso e non è ancora finita: domani l’allieva di Thomas Maggiora nuoterà i 50 farfalla