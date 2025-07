Nuoto, Simone Cerasuolo oro mondiale nei 50 rana

Roma, 30 lug. (askanews) – Il capolavoro di Simone Cerasuolo. Il 22enne di Imola è medaglia d’oro nei 50 rana, primo campione iridato italiano di sempre in questa specialità. Gara da 26.54 per Cerasuolo, primo davanti al russo Prigoda e il cinese Qin. Per l’Italia si tratta del primo oro in vasca a Singapore, il secondo del giorno dopo Pellacani/Santoro nel trampolino 3m sincro misto. Per l’Italia è soltanto la quinta medaglia di sempre nei 50 rana ai Mondiali dopo il bronzo di Domenico Fioravanti (Fukuoka 2001) e gli argenti di Fabio Scozzoli (Shanghai 2011) e Nicolò Martinenghi (Budapest 2022 e Doha 2024)