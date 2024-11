Nuoto, Simone Ercoli entra nella Hall of fame delle acque libere

Simone Ercoli entrerà nella Hall of fame del nuoto in acque libere: la International Marathon Swimming Hall of Fame ha infatti comunicato che il quarantacinquenne toscano di Castelfiorentino verrà insignito dell’ambito riconoscimento. L’eclettico campione azzurro verrà premiato il prossimo anno dalla IMSHOF, affiliata dal 1971 alla International Swimming all of Fame di Fort Lauderdale. Ercoli ha gareggiato ai massimi livelli per più di 10 anni, per 6 anni capitano della nazionale italiana di nuoto di fondo. Ha vinto la sua prima medaglia internazionale ai campionati mondiali open water a Sharm el Sheikh 2002 nella 10km. Simone è salito sul podio in quasi il 50% delle competizioni Fina a cui ha partecipato, si è classificato 2 volte al terzo posto nel Grand Prix Fina open water nel 2007 e nel 2013. Le sue vittorie nel Grand Prix Fina Open Water: primo posto a Santos nel 2009, Rosario nel 2010 e 2013, Santa Fe-Coronda nel 2013 e 2014. Ha vinto anche 5 medaglie ai campionati europei nei 5 km nel 2006, 2010, 2010 (team event), 2011 e 2012. Ercoli è uno dei pochi nuotatori ad aver conquistato medaglie sia ai campionati mondiali in acque libere (secondo posto nel 2002 e terzo posto nel 2005 e nel 2006) sia in piscina (secondo posto nei 1500 metri stile libero a Indianapolis nel 2004, ai campionati mondiali in vasca corta ). Ha conquistato tredici titoli italiani di cui 5 in piscina nei 1500 stile libero. Peraltro Ercoli è il primo atleta italiano ad essere nominato dopo i riconoscimenti all’ex cittì azzurro Massimo Giuliani e alle pluricampionesse Viola Valli e Martina Grimaldi.