Nuoto, Taddeucci: “Medaglia coronamento di una carriera”

Roma, 16 lug. (askanews) – “Mi mancava questa medaglia, è il coronamento di una carriera. Sono contenta. È stato difficile gareggiare, l’acqua era troppo calda. Avevamo immaginato un’altra gara con l’australiana che pensavo partisse più avanti”. Così Ginevra Taddeucci, argento mondiale nella 1o km in acque libere a Singapore. “Lei – ha proseuito – ha disputato una grande prova e non l’ho mollata mai. Vedevo che le altre non si staccavano e tentavo di spingerla per indurla ad aumentare il ritmo. Faceva troppo caldo e le condizioni era terribili. E’ la mia prima medaglia mondiale, che non so se sia il mio ultimo; voglio ringraziare il mio allenatore Giovanni Pistelli, il mio gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la mia famiglia e soprattutto mia madre che è eccezionale e tante volte non so come esprimerle la mia gratitudine”.

Riguardo la gestione dell’evento Taddeucci rimarca quanto sia “stata irrispettosa nei confronti degli atleti. Solo poche ore prima della gara la World Aquatics scopre problemi sulla qualità dell’acqua e l’annulla a mezzanotte evidenzia ampie falle organizzative. A breve sarà riformato il comitato degli atleti e spero che cambino parecchie cose nella gestione degli eventi di fondo. Così non si può andare avanti”, sottolinea l’atleta tesserata anche per la Canottieri Napoli che si riferisce pure alle Olimpiadi di Parigi e all’acqua della Senna. “Dopo i disagi patiti con le Olimpiadi trovo assurdo che si ripetano certi errori un anno dopo”, conclude Taddeucci quest’anno ha nuotato tanto affrontando ben nove gare tra World Cup e gli europei di Stari Grad dove ha anche vinto la 5 chilometri. (Foto di Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DBM – Inside)