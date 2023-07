Nuova 600e, il ritorno elettrico di Fiat nel segmento B

TORINO (ITALPRESS) – Arriva la nuova Fiat 600e, che segna il ritorno del brand nel segmento B.

Sulle orme del successo della sua antenata e vera bestseller, la Fiat 600 degli anni ’50, anch’essa popolare “family mover”, la nuova Fiat 600e si posiziona nel cuore del segmento B in rapida crescita.

Ha dimensioni generose con i suoi 4,17 metri di lunghezza, offre un confortevole spazio per 5 persone, vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria, vanta un’autonomia elettrica di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 km in città (ciclo urbano WLTP) “ed è dotata di funzionalità di sicurezza di ultima generazione”, spiega Stellantis in una nota.

E’ disponibile in 2 diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)RED.

Disponibile in versione 5 porte, la Nuova Fiat 600e offre un incredibile spazio abitabile, con i suoi 5 posti e 15 litri di vani portaoggetti interni. I clienti possono riporre i propri oggetti nell’intelligente tunnel centrale, dotato di una copertura personalizzata e di portabicchieri flessibili per consentire comode pause, nelle tasche dei sedili e nei vani portaoggetti anteriori strategici. Con una capacità di carico di 360 litri, anche il bagagliaio è anch’esso di dimensioni generose allineato all’offerta dei B-SUV.

Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh offrono un’autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano.

Per ottimizzare il tempo di ricarica, la nuova 600e è fornita di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria: per portare la batteria all’80% basta meno di mezz’ora, il tempo di una sosta per un pasto veloce.

E’ dotata inoltre di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che garantisce una ricarica completa in meno di 6 ore nelle stazioni di ricarica pubblica.

Il motore eroga una potenza di 115 kW, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. La nuova Fiat 600e offre ampia libertà di scelta: grazie alle tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale, Sport), ogni cliente può esprimere la propria personalità al volante.

Entro la metà del 2024 la gamma sarà completata con l’offerta della motorizzazione ibrida.

La nuova Fiat 600e, può essere chiamata anche come “la sorella maggiore” della 500e, prende il nome dalla 600 originale e offre uno stile giovane e cool. Il design degli interni e degli esterni incarna perfettamente la filosofia e la bellezza della Dolce Vita.

Rispetto alla Nuova 500, presenta una sezione anteriore dalle linee più nitide e decise, un nuovo badge 600 cromato sia sull’anteriore sia sulle fiancate e inediti fari a LED. Il look esterno, raffinato ma sempre dinamico, è esaltato da cerchi più grandi (fino a 18” ed un diametro di 690 mm), minigonne e passaruota neri, mentre il tipico stile italiano è rappresentato anche dalla bandiera italiana sul paraurti posteriore. Diverse caratteristiche eleganti sottolineano le linee esterne, come i dettagli in nero lucido, dettagli cromati e gli elementi brillanti delle luci posteriori.

La nuova Fiat 600e è pronta per l’uso quotidiano grazie a funzionalità di ultima generazione di assistenza e sicurezza. Il modello offre un sistema di assistenza alla guida di livello 2 per viaggiare in sicurezza.

Il sistema Adaptive Cruise Control (ACC) frena o accelera in risposta a qualsiasi auto; l’Intelligent Speed Assist legge i limiti di velocità e ne raccomanda il rispetto, mentre la funzione Blind Spot Detection utilizza sensori a ultrasuoni per monitorare gli angoli ciechi e, grazie alle luci di avvertenza sugli specchi retrovisori esterni, segnala la presenza di eventuali ostacoli. La dotazione di tecnologie di prim’ordine include anche la funzione Stop&Go, il freno di stazionamento elettrico, la frenata d’emergenza autonoma in caso di presenza di ciclisti e pedoni e la funzione Drowsy Driver Detection, per monitorare il grado di concentrazione del conducente. Infine, i sensori a 360° e la vista a 180° posteriore grazie al la videocamera dedicata, dotata di griglia dinamica, aiutano a evitare gli ostacoli durante le manovre di parcheggio o manovre complesse.

In termini di comfort e connettività, la Nuova Fiat 600e vanta numerose funzionalità. Il portellone posteriore elettrico è ad apertura automatica, a cui si aggiunge il climatizzatore ed i sensori crepuscolari e della pioggia. Completano l’offerta un impianto audio a 6 altoparlanti, una radio da 10,25″ completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7″ e servizi connessi. Per supportare ulteriormente i clienti, Fiat 600e offre i servizi Uconnect, come i comandi vocali per comunicare con l’impianto di navigazione di bordo, il sistema Tom Tom, le cui mappe si aggiornano automaticamente e sono in grado di mostrare tutte le stazioni di ricarica disponibili lungo il percorso e fornire informazioni in tempo reale sui parcheggi liberi nei pressi delle strade pubbliche, facendo risparmiare tempo e denaro.

La Nuova Fiat (600e)RED rappresenta la versione più accessibile della Nuova Fiat 600e e un ulteriore passo avanti della partnership con (RED) lanciata nel 2021 e animata dalla convinzione secondo cui tutti possono essere protagonisti del cambiamento. Seguendo le orme della Nuova (500)RED, la cui mission è essere “un bene per le persone e per il pianeta”; questo nuovo modello è elettrico, per rispettare l’ambiente e contribuire a creare un futuro più sostenibile. Ora, la mission si spinge oltre con (RED), l’organizzazione fondata nel 2006 per combattere l’AIDS e garantire che questa malattia prevenibile e curabile lo sia effettivamente per tutti.

La nuova Fiat (600e) RED ha fatto proprio il colore rosso come tratto distintivo, sia per gli esterni (dalla carrozzeria ai loghi anteriori e posteriori), all’interno, per la fascia del cruscotto e i dettagli di design sugli esclusivi sedili in tessuto riciclato. Il rivestimento (RED) dell’intelligente tunnel centrale sottolinea ulteriormente la partnership. Per una maggiore personalizzazione, l’auto è disponibile in due altri colori: nero e bianco.

