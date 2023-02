Nuova Abarth 500e elettrizza l’Europa

TORINO (ITALPRESS) – La Nuova Abarth 500e full electric dopo il debutto a novembre, sta ora elettrizzando l’Europa con un tour che ha già toccato Italia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Portogallo e Spagna e toccherà presto Austria, Francia e Svizzera. Un viaggio che fin dall’inizio, nel corso di oltre 4.000 km, ha fatto battere forte il cuore di oltre 400.000 persone. E mancano ancora 5.000 km. Il tour europeo arriva dopo la prima grande rivelazione al pubblico della Nuova Abarth 500e alla Milan Games Week & Cartoomics, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli e-sport e al mondo dei fumetti. Qui il nuovo “pocket rocket” ha entusiasmato oltre 150mila persone che hanno potuto ammirare la prima Abarth elettrica di sempre. Con la partecipazione a questo evento, il brand dello Scorpione consolida il proprio legame con il mondo del gaming, come evidenziato dalle diverse iniziative lanciate negli ultimi anni, come l’e-sport team denominato “Scorpion Team”.

Dopo il suo debutto alla Milan Games Week & Cartoomics, lo Scorpione elettrico ha visitato la Germania. Qui è stato svelato ai media nazionali, entusiasti del nuovo corso del marchio Abarth: “Questa vettura non è solo affascinante, è un vero e proprio oggetto di design. Sono sempre impressionato da quello che sanno fare gli italiani e della loro capacità di realizzare un design armonioso” ha detto Der Autotester, dopo l’evento. Al raduno hanno partecipato anche 4 Club Abarth, soddisfatti per aver contribuito al rivoluzionario sound della vettura: “Il rombo è fantastico”, “Incredibile! L’ho trovato geniale ed elettrizzante”, “E’ l’inizio di una nuova era; il sound generator è sorprendente” sono stati alcuni dei commenti.

Il Motor Show di Bruxelles è stata una perfetta terza tappa per la nuova arrivata nella famiglia Abarth. Il salone dell’auto, che si tiene ogni due anni a Bruxelles, ha visto oltre 270mila visitatori nel corso di nove giorni. La seconda, quarta, quinta e sesta tappa del tour si sono svolte in Olanda, UK, Portogallo e Spagna, dove la berlina è stata esposta per media, concessionari e club. La risposta è stata entusiastica: il “pocket rocket” elettrico ha raggiunto un vasto pubblico, online e offline, generando una risposta più che positiva. L’appuntamento spagnolo ha visto anche la partecipazione dell’Ambassador locale di Abarth: Marc Genè, uno dei piloti più vincenti del motorsport spagnolo, vincitore della 24 Ore di Le Mans e professionista della Formula 1 con una carriera che dura da più di due decenni.

Il successo della Nuova Abarth 500e è stato confermato anche dall’interesse dei clienti, con oltre 1.500 Scorpionissima, l’edizione di lancio, già prenotate online e poche centinaia ancora disponibili. Un risultato gratificante per una vettura che rappresenta uno dei lanci più entusiasmanti nella storia del marchio e una grande novità nella sua gamma. Unendo prestazioni, potenza elettrica, stile e un nuovo sound potente, grazie all’innovativo Sound Generator con il caratteristico rombo Abarth, il nuovo Scorpione trasforma la tecnologia avanzata in adrenalina e la sostenibilità in performance.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).