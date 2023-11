MILANO (ITALPRESS) – Riconosciuta dal QS World University Rankings by Subject Art & Design come la prima e unica Accademia di Belle Arti italiana fra le 100 migliori università al mondo in ambito Art & Design, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, ha una comunità di oltre 5 mila studenti nei due campus di Milano e Roma. Intervistato dall’agenzia Italpress, Guido Tattoni, Dean di NABA, ha fatto il punto su presente e futuro dell’Accademia.

