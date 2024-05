Nuova BMW M4 CS, a proprio agio sia su strada che in pista

MILANO (ITALPRESS) – La nuova BMW M4 CS invita a sperimentare l’inimitabile “M feeling” in tutte le sue dimensioni. Il suo profilo distintivo la posiziona esattamente a metà strada tra la nuova BMW M4 Competition Coupè con M xDrive – completa di aggiornamenti in termini di prestazioni, design ed equipaggiamento – e la special edition M4 CSL, di cui esistono solamente 1.000 esemplari. Le autentiche doti prestazionali della nuova BMW M4 CS sono il prodotto dal DNA tipico delle vetture M, che si trovano a proprio agio sia nella guida quotidiana che in pista. Le caratteristiche prestazionali specifiche del motore a sei cilindri in linea della BMW M4 CS, il cambio M Steptronic a otto marce e la trazione integrale intelligente M xDrive conferiscono alla nuova special edition dinamismo e sicurezza in ogni situazione.

L’erogazione di potenza e la trazione ottimizzata consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Nei test sul circuito Nordschleife del Nùrburgring – il punto di riferimento definitivo per tutte le auto BMW M quando si tratta della ricetta M di potenza dinamica, agilità e precisione di guida – la nuova BMW M4 CS ha registrato un tempo ufficiale e verificato di 7 minuti e 21,989 secondi per il giro completo di 20,832 chilometri.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).