Nuova Caledonia, Epta acquisisce Sofrico e punta ai mercati asiatici

Epta SpA – gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale – annuncia l’acquisizione di Sofrico, leader di mercato della Nuova Caledonia nella realizzazione, vendita, service & contracting di sistemi, banchi e celle per la refrigerazione commerciale ed industriale. Un’operazione che permetterà al Gruppo di ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione nell’Asia Pacifico, dove è già attivo in Cina, Thailandia, Singapore, Malesia, Filippine e Australia, grazie a sedi produttive, commerciali, service centers e a storici distributori. L’accordo rientra all’interno della solida strategia di internazionalizzazione di Epta, che mira a rafforzare la propria presenza a livello globale con presidi diretti in aree ad alto potenziale. La Nuova Caledonia, parte della Collettività francese d’oltremare è un Paese dove il settore della refrigerazione è particolarmente evoluto. Le principali Insegne francesi della Grande Distribuzione supportano, infatti, la richiesta di progetti turn-key e sistemi di qualità, tecnologicamente avanzati e sostenibili, anche a refrigerante naturale.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a Sofrico – dichiara Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato di Epta -. Questa acquisizione, che segue di pochi mesi la nascita della società Kysor Warren Epta US Corp, conferma la volontà di continuare a rafforzare la nostra quota di mercato in aree strategicamente rilevanti. L’operazione si configura come un’opportunità per il Gruppo di potenziare la propria capacità di assistere localmente i clienti e di offrire al mercato dell’Asia Pacifico le più recenti tecnologie e know-how nell’impiego di refrigeranti naturali come la CO2.” “Siamo lieti di entrare a far parte del Gruppo Epta” commenta Jérôme Lajouanie, Engineering Director di Sofrico e continua “Mettere a fattor comune l’ampio portfolio di soluzioni dei marchi Epta con l’expertise tecnica di Sofrico favorirà l’adozione di sistemi all’avanguardia che utilizzano la CO2 come refrigerante a basso impatto ambientale, anche in territori quali la Polinesia, Vanuatu, le Fiji e le Isole Samoa. Epta e Sofrico insieme, forti di un approccio turn-key e di un’affidabilità riconosciuta dal mercato giocheranno un ruolo di primaria importanza in quest’area, sviluppando partnership durature con gli operatori del settore.” Il closing è già stato perfezionato e ha validità effettiva dal 30 Agosto 2019.