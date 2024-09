Nuova Commissione Ue, Fitto vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme

“Raffaele Fitto sara’ vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Sara’ responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le citta’. Portera’ la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa al Parlamento Ue.

Von der Leyen: il suo ruolo riflette importanza Italia

“L’Italia e’ un Paese importante e fondatore dell’Ue e questo dev’essere riflesso nella composizione del Collegio”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. “Il Parlamento europeo ha 14 vice presidenti, tra cui due dell’Ecr. E mi sono basata su questo per la composizione del Collegio, che riflette l’importanza dell’Italia”, ha aggiunto in merito alla vice presidenza esecutiva affidata a Raffaele Fitto. (AGI)Bra 171053 SET 24 NNNN

Melon: L’Italia torna protagonista

“Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue”. Cosi’ la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. “L’Italia – aggiunge la premier – torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”.

Tutti i nomi e le deleghe

Ecco tutti i nomi e le deleghe che andranno a comporre la nuova Commissione europea. Di seguito l’elenco dei ventisei: Teresa Ribera (Prima vicepresidente esecutiva con delega Transizione pulita, giusta e competitiva; Spagna) Henna Virkkunen (vicepresidente esecutiva con delega a Sovranita’ digitale, sicurezza e democrazia; Finlandia) Stephane Sejourne’ (vicepresidente esecutivo con delega a Prosperita’ e strategia industriale; Francia) Kaja Kallas (vicepresidente esecutiva e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza; Estonia) Roxana Minzatu (vicepresidente esecutiva con delega a Persone, competenze e preparazione; Romania) Raffaele Fitto (vicepresidente esecutivo con delega a Coesione e riforme; Italia) Maros Sefcovic (Commercio e sicurezza economica, relazioni interistituzionali e trasparenza; Slovacchia) Valdis Dombrovskis (Economia e produttivita’, implementazione e semplificazione; Lettonia) Dubravka Suica (Mediterraneo; Croazia) Oliver Varhelyi (Salute e benessere animale; Ungheria) Wopke Hoekstra (Clima, emissioni zero e crescita pulita; Olanda) Andrius Kubilius (Difesa e spazio; Lituania) Marta Kos (Allargamento; Slovenia) Jozef Sikela (Cooperazioni internazionali; Repubblica Ceca) Costas Kadis (Pesca e oceani; Cipro) Maria Luis Albuquerque (Servizi finanziari e i risparmi e gli investimenti dell’Unione; Portogallo) Hadja Lahbib (Preparazione e gestione delle crisi, uguaglianza; Belgio) Magnus Brunner (Affari interni e migrazione; Austria) Jessika Roswall (Ambiente, accesso all’acqua ed economia circolare competitiva; Svezia) Piotr Serafin (Bilancio, antifrode e pubblica amministrazione; Polonia) Dan Jorgensen (Energia e politiche abitative; Danimarca) Ekaterina Zaharieva (Startup, ricerca e innovazione; Bulgaria) Michael McGrath (Democrazia, giustizia e stato di diritto; Irlanda) Apostolos Tzitzikostas (Trasporto sostenibile e turismo; Grecia) Christophe Hansen (Agricoltura e cibo; Lussemburgo) Glenn Micallef (Equita’ intergenerazionale, giovani, cultura e sport; Malta).