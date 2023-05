Nuova DS 7 E-Tense 4×4 360, dai successi in Formula E alla strada

ROMA (ITALPRESS) – Da quando il campionato mondiale di Formula E si è aperto ai costruttori, DS Automobiles è l’unico marchio ad aver vinto almeno una gara ogni stagione. In America, Asia, Europa e Africa – con tre generazioni di monoposto – DS Performance ha conquistato quattro titoli mondiali, 47 podi e 16 vittorie in 98 gare. Il know-how e l’esperienza maturate gareggiando contro alcuni dei produttori più rinomati al mondo in un campionato particolarmente complesso, rappresentano un enorme impulso per DS Automobiles. La competizione costituisce un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per DS Performance, diventando un hub per l’innovazione. DS Performance ha prodotto una serie di parti della DS E-Tense Fe23 guidata da Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, come l’unità motore posteriore, incluso il sistema di recupero dell’energia e la trasmissione, il sistema di raffreddamento, l’impianto elettrico e le sospensioni posteriori; in aggiunta ha provveduto alla creazione del software e degli algoritmi che ottimizzano la gestione dell’energia. Tutto ciò che DS Performance impara attraverso la Formula E è un bacino di know how utile per le persone che producono le vetture stradali E-Tense. DS 7 E-Tense 4×4 360, infatti, utilizza un sistema di recupero dell’energia che proviene direttamente dalla Formula E. E’ ancora più efficiente del sistema dei modelli precedenti e ottimizza la gestione analizzando la pressione esercitata sul pedale del freno, offrendo una qualità di frenata senza precedenti.

In qualità di pionieri nel trasporto di energia, gli uomini e le donne di DS Automobiles hanno seguito lo sviluppo dell’elettrificazione grazie a regolari evoluzioni software e hardware. Con i suoi quattro titoli di Formula E, il costruttore punta già a un futuro senza emissioni di CO2 su strada. Dal 2024, tutte le nuove auto di DS Automobiles saranno elettriche al 100%.

“Da quando il campionato di Formula E si è aperto ai produttori, abbiamo preso la decisione di entrare in questa competizione innovativa con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della nostra gamma elettrificata e far crescere il profilo di DS Automobiles. L’esperienza accumulata dal 2015, sottolineata dai nostri quattro titoli mondiali e dalle numerose vittorie che abbiamo conquistato in tutti i continenti visitati dal campionato, avvantaggia direttamente i nostri clienti grazie al continuo trasferimento tecnologico che abbiamo introdotto. Perchè sono i nostri clienti i veri vincitori del nostro successo nel campionato 100% elettrico più importante al mondo” afferma Bèatrice Foucher, Ceo di DS Automobiles.

“Il motorsport è sempre stato uno straordinario strumento di ricerca e sviluppo. Questo è ancora più vero oggi, poichè siamo al centro di una rivoluzione elettrica all’interno dell’industria automobilistica. La Formula E è un laboratorio molto utile per accelerare e mettere a punto l’elettrificazione. Grazie al motorsport, DS Performance ha sviluppato un software di recupero energetico ultrapotente, nonchè componenti fisici come il motore e l’inverter che sono diventati più piccoli ed efficienti con il passare del tempo. Tutta questa esperienza è già stata integrata nella nostra attuale gamma elettrificata e si ritroverà ancora una volta nelle prossime auto 100% elettriche del marchio” aggiunge Eugenio Franzetti, direttore DS Performance.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).