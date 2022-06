Nuova DS7, comfort e pestazioni con occhio alla tecnologia

ROMA (ITALPRESS) – Il carattere della nuova DS 7 deriva dalle significative modifiche apportate alla parte anteriore e posteriore. Il muso completamente nuovo si distingue per linee più nette, mentre la combinazione dei nuovi fari DS Pixel led Vision 3.0, più sottili e delle luci diurne DS Light Veil è fluida e realizzata secondo lo spirito dell’alta moda.

e DS Wings e la griglia sono più grandi, mentre il paraurti è stato ridisegnato con un’ampia gamma di colori a seconda del modello. Anche i fari posteriori a led con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono stati ripensati con una finitura metallica scura, sottolineando così l’espressione unica della nuova DS 7. Il portellone posteriore e il logo sono stati rielaborati con linee più affilate. DS Automobiles presta particolare attenzione alla scelta dei materiali e al loro trattamento. Attraverso i rivestimenti degli interni di nuova DS 7, sono stati creati ambienti che rendono ogni viaggio unico.

DS Automobiles ha scelto di offrire nuova DS 7 con diversi tipi di unità di potenza, tra cui un’ampia gamma di tre ibridi plug-in con 225, 300 e 360 cavalli. La nuova DS 7 E-Tense 225 è dotata di un motore a benzina PureTech 180 e di un motore elettrico da 110 cavalli abbinato ad un cambio automatico a otto rapporti con trasmissione a due ruote motrici. La nuova DS 7 E-Tense 4×4 300 e la nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 introducono una trasmissione a quattro ruote motrici con un motore PureTech 200 e motori elettrici da 110 e 112 cavalli su ciascun asse. Il modello 360 è stato appositamente messo a punto da DS Performance. La nuova batteria da 14,2 kWh consente di percorrere fino a 65 chilometri a emissioni zero nel ciclo misto WLTP e fino a 81 chilometri nel ciclo urbano. Il tempo di ricarica è di circa due ore con un caricatore da 7,4 kW. Sarà disponibile anche un propulsore BlueHDi da 130 cavalli. Al di fuori dell’Europa, saranno offerti anche motori a benzina PureTech da 130, 215 e 225 cavalli.

Il sistema di infotainment è uno dei maggiori cambiamenti di nuova DS 7, con l’inclusione del DS Iris System. Questa nuova soluzione introduce un’interfaccia totalmente rielaborata, completamente configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Nuova DS 7 introduce anche tecnologie per un maggiore comfort e relax, come i sistemi DS Active Scan Suspension e DS Night Vision. Il primo è un sistema di ammortizzazione controllato da una telecamera, unico nella sua categoria, che regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata. Con il secondo, una telecamera a infrarossi sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali a una distanza massima di 100 metri. Il conducente riceve le informazioni sul nuovo display per la strumentazione digitale ad alta risoluzione, con uno speciale avviso in caso di pericolo. La sicurezza è migliorata grazie ai sistemi DS Driver Attention Monitoring, che analizza il livello di attenzione del conducente con due telecamere, e DS Drive Assist di livello 2 di guida semi-autonoma. Un cruise control adattivo in grado di avviare l’arresto e la ripartenza senza l’intervento del guidatore e un ausilio che consente di mantenere l’auto nella posizione in cui si trova o di posizionarla nella corsia. DS 7 è prodotta a Mulhouse (Francia) per tutti i mercati al di fuori della Cina e a Shenzen per il mercato cinese. Le prenotazioni saranno aperte durante l’estate e i primi modelli saranno nei DS Store a partire da settembre.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ds Automobiles-