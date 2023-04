Nuova Fiat 500, promozione speciale per provarla per 7 giorni

TORINO (ITALPRESS) – Parte l’iniziativa di Fiat, in collaborazione con la rete delle concessionarie, che consentirà agli italiani per tutto il mese di aprile, di guidare e per ben sette giorni il modello che unisce la propulsione 100% elettrica con lo spirito allegro e glamour della leggendaria 500. “Sono orgoglioso di questa iniziativa che, soprattutto in questo momento, permette a tutti di vivere e di apprezzare concretamente quanto la mobilità elettrica si possa sposare con le più svariate esigenze quotidiane – dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia – con Nuova 500, Fiat vuole svolgere il proprio ruolo nello sviluppo di una mobilità urbana più sostenibile, e non è solo una questione di business, ma si tratta anche di un piccolo passo in avanti per l’ambiente. Questa missione è condivisa con la rete di concessionari italiani che desidero ringraziare per avere abbracciato con grande entusiasmo l’iniziativa. Del resto, la diffusione della mobilità elettrica è una meta da raggiungere tutti insieme, a beneficio del nostro pianeta, e, se fatto a bordo della nostra iconica Nuova 500, diventa anche un momento ricco di emozioni e fascino”.

Disegnata e prodotta in Italia, Nuova 500 ha una sorprendente facilità di utilizzo, un’autonomia fino a 320 Km nel ciclo WLTP (fino a 460 km nel solo ciclo urbano) con batterie Lithium-Ion con capacità di 42kWh. Dotata di serie di Fast charger da 85 kW che permette di ricaricare l’80% della batteria in solo 35 minuti. Ancora una volta il marchio torinese fa un passo avanti in direzione della transizione alla mobilità elettrica e per coloro che vorranno proseguire il loro viaggio verso il futuro della mobilità, Fiat ha realizzato una promozione speciale valida fino al 30 aprile: ci si può mettere subito al volante di Nuova 500 elettrica con l’offerta leasing Stellantis Financial Services, anticipo zero, 48 mesi, 47 canoni da 299 euro, riscatto 14.380 euro, TAN fisso 5,99% – TAEG 7,21% oltre oneri finanziari e dopo 48 mesi sei libero di restituirla (offerta valida in caso di rottamazione, incentivi statali e Leasing, ndr).

