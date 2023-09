Nuova gamma Ypsilon, la city car di Lancia si rinnova

TORINO (ITALPRESS) – “Lancia Ypsilon con i suoi 38 anni di storia, 4 generazioni, 36 serie speciali e più di 4 milioni di unità vendute, da 11 anni sul podio delle vetture più vendute in Italia. Una Fashion City Car iconica disponibile in versione Hybrid e GPL che oggi, con il lancio della nuova Gamma, si rinnova aggiungendo più contenuti in termini di connettività, efficienza e stile. Un’operazione in linea con il nuovo corso di Lancia, un Brand che vuole dimostrarsi sempre più proiettato verso il futuro e sempre più attento alle esigenze dei propri Clienti”. Ha dichiarato Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia. Il marchio ha operato in due direzioni: una semplificazione della gamma della motorizzazione Hybrid disponibile, che si presenta più snella e intuitiva, e un arricchimento dell’offerta proposta a livello di contenuti di serie. La nuova Gamma Ypsilon Hybrid passa infatti dalle cinque versioni offerte nel 2023 a due allestimenti esclusivi: Oro e Platino. A partire dal naming (da Silver a Oro, da Gold a Platino) si deduce l’essenza delle nuove versioni, più complete e distintive: l’aumento del vantaggio per il Cliente in termini di contenuti è ben rappresentato dal maggior valore del metallo che dà il nome al singolo allestimento.

Entrambi gli allestimenti della gamma Hybrid, digital native, vantano l’integrazione di serie di dettagli di stile, elementi di comfort e accessori che erano precedentemente opzionali, rendendo più ricca l’offerta per il consumatore. La versione Oro si arricchisce di cerchi Style e specchietti elettrici, presentando un upgrade degli interni volto a renderli più eleganti. Sulla versione Platino vengono invece integrati i cerchi in lega, il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria, lo scarico cromato, i Privacy Glass, la camera e i sensori di parcheggio posteriori e i sedili con rivestimento con SEAQUAL® YARN*, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Entrambi gli allestimenti ottengono poi l’omologazione per cinque posti. Infine, con l’allestimento Platino la vettura può essere ulteriormente arricchita con due pack: Comfort e Tech. Il pack Comfort comprende features quali la regolazione lombare del sedile del guidatore, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia e gli specchietti retrovisori esterni con disappannamento elettrico; il Pack Tech è invece caratterizzato dalla presenza di Cruise Control, climatizzatore automatico e sensore pioggia e crepuscolare.

La nuova Gamma Ypsilon è disponibile nelle colorazioni esterne verde rugiada, rosso argilla, bianco neve, blu elegante, grigio pietra e nero vulcano. Disponibile anche la versione Ecochic GPL, la vettura ideale per coloro che percorrono lunghi tragitti, ma non vogliono rinunciare all’eleganza Lancia. La motorizzazione GPL consente infatti di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente che corrisponde a quasi 700€ l’anno su una percorrenza media di 15.000 km. Il tutto impreziosito da una dotazione di serie che include tutte le novità tecnologiche già citate. La nuova Gamma Ypsilon mantiene le caratteristiche distintive del modello: connettività, efficienza e stile. L’offerta include, di serie, alcune dotazioni tecnologiche che semplificano la vita quotidiana, migliorando il piacere di guida e il comfort a bordo e rendendola ancora più attuale e contemporanea. La connettività della fashion city car si evolve infatti con la radio 7″ touchscreen, ora completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. E’ dotata inoltre del nuovo caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio, che consente di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. La telecamera posteriore agevola le manovre di parcheggio per una vera esperienza stress-free.

La nuova Gamma Ypsilon è equipaggiata con la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il propulsore benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) della famiglia Firefly, ad un motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio. Efficiente, compatta e accessibile, la nuova Gamma Ypsilon beneficia di tutti i vantaggi di un veicolo ibrido. Grazie al finanziamento di Stellantis Financial Services, la nuova Gamma Ypsilon è offerta a partire da 14.150 euro oltre oneri finanziari (anzichè 15.950 eurp). Prezzo di listino 17.650 euro. In caso di finanziamento e rottamazione la proposta è la seguente: 48 rate da 159 euro, Anticipo 2.783 euro e Rata Finale Residua 7.806 euro. TAN 8,49% e TAEG 10,70%.

