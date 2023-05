Nuova generazione per Mercedes-Benz GLB

MILANO (ITALPRESS) – Numerose innovazioni e un equipaggiamento di serie più completo: GLB è oggi ancora più interessante per i clienti. Il paraurti anteriore ridisegnato con protezione visiva del sottoscocca evidenzia la sua inclinazione per l’off-road.

La griglia del radiatore a quattro lamelle orizzontali e stella centrale sottolinea questa vocazione. La forma atletica della spalla, con un la linea laterale modellata in modo coerente, crea un interessante gioco di luci e ombre e un posteriore visivamente accentuato in larghezza. I nuovi fari full-LED e i gruppi ottici posteriori ne esaltano l’aspetto, mentre la gamma di opzioni si arricchisce di altri quattro modelli di cerchi e di un nuovo colore di vernice: Spectral Blue Metallic. Nell’allestimento base, il nuovo GLB è dotato di cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide. Tuttavia, il GLB può essere configurato anche con cerchi da 18 a 20 pollici. Uno dei punti di forza degli interni notevolmente aggiornati è il doppio schermo indipendente. Di serie sono presenti un display da 7 pollici e uno da 10,25, rispettivamente per quadro strumenti e schermi multimediali, con due schermi panoramici da 10,25 pollici disponibili come optional. Le prese d’aria rotonde che richiamano ad una turbina trasmettono un’eleganza sportiva e contrastano con gli elementi interni in alluminio dalle linee rette e tipiche dei fuoristrada. Il volante di serie dell’attuale generazione è rivestito in pelle o, a richiesta, in pelle sintetica ARTICO. Inoltre, per la prima volta, è disponibile la corona del volante riscaldata per la AMG Line. sedili comfort sono di serie e sono rivestiti in pelle sintetica ARTICO e tessuto nero con goffratura tridimensionale. Come optional sono disponibili nel colore di tendenza sagegrey. Nella variante di equipaggiamento Progressive sono disponibili tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e grigio sagegrey. Il rivestimento dei sedili di serie in pelle artificiale ARTICO/microfibra MICROCUT è ora disponibile anche in marrone bahia nella AMG Line, così come un totale di quattro colori per i rivestimenti: nero, marrone bahia, grigio saggina e la nuova tonalità rosso pepe abbinata al nero. Il rivestimento in tessuto dei sedili comfort è realizzato al 100% con materiali riciclati, mentre nel rivestimento dei sedili ARTICO/MICROCUT questa percentuale è del 65% nello specchio del sedile e dell’85% nel tessuto inferiore. L’equipaggiamento standard del GLB è stato notevolmente aggiornato. La logica dell’offerta è stata adattata in modo ancora più preciso ai desideri specifici dei clienti. L’equipaggiamento di base comprende già l’Highbeam Assist, la telecamera di retromarcia e il pacchetto USB, oltre al volante in pelle e ai fari anteriori a LED, ad esempio. A partire dalla variante di equipaggiamento Progressive, i clienti ricevono anche il pacchetto parcheggio e il pacchetto specchietti. Ulteriori equipaggiamenti funzionali sono raggruppati in pacchetti basati sul comportamento reale dei clienti, che possono configurare i veicoli individualmente in termini di caratteristiche di design come colori, rivestimenti, finiture e ruote.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mercedes-Benz-