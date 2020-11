Nuova Hyundai i20 Hybrid, ricca di contenuti tecnologici

La terza generazione di Hyundai i20 si presenta sul mercato italiano con un design dinamico e completamente rivoluzionato insieme a nuove motorizzazioni elettrificate e a una ricca dotazione di tecnologia intelligente. I più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai Smartsense si accompagnano a nuove funzioni di connettività all’avanguardia fissando nuovi standard per le auto di segmento B e sottolineando ancora una volta le caratteristiche di qualità, affidabilità e praticità che rappresentano i pilastri fondamentali del modello.

E’ il primo modello in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica Hyundai “Sensuous Sportiness”, che vuole conquistare gli occhi e il cuore dei consumatori creando un valore emozionale con proporzioni dinamiche e un design sempre più distintivo. Rispetto alla generazione precedente, le proporzioni sono state rese più dinamiche, migliorandone l’impatto visivo grazie al tetto abbassato (-24 mm), alla carrozzeria più larga (+30 mm) e alla maggiore lunghezza (+5 mm), mentre il passo è stato aumentato di 10 mm. Le nuove proporzioni offrono maggior spazio agli occupanti, e il volume del bagagliaio è stato aumentato di 25 litri, arrivando così a 351 litri complessivi.

Il look sportivo ed energico è ulteriormente enfatizzato dai nuovi cerchi in lega da 17″, così come dalla griglia anteriore e dai paraurti ridisegnati, dalla vista laterale con look affusolato, dall’audace linea di carattere che corre sulla carrozzeria e dal design unico del montante C. La parte posteriore è completata dal design orizzontale del fanale, che si collega perfettamente al vetro posteriore. Offre una scelta di 10 tinte per la carrozzeria, e il tetto Phantom Black offre ancora più possibilità di personalizzazione, mentre per gli interni i clienti possono scegliere tra due diverse combinazioni di colori.

All’interno, i designer di Hyundai hanno cercato innovative soluzioni estetiche e tecniche per trasmettere le sue proporzioni eleganti, creando al contempo un look giovane e accattivante. Lo spazio interno risulta arioso e ampio, ma anche scolpito e di carattere con il pattern a linee orizzontali che caratterizza il cruscotto rialzato e sporgente, enfatizzandone la larghezza. Le porte elegantemente scolpite con forme ispirate alla natura abbracciano il cruscotto in modo elegante, mentre la tecnologia di ambient lighting integrata offre una piacevole illuminazione notturna che risalta i toni dei colori abbinati all’interno e arricchisce l’esperienza di bordo.

Per migliorare ulteriormente l’eleganza, l’estetica e il comfort visivo degli interni sono stati combinati il nuovo cluster digitale da 10.25”’ e lo schermo touchscreen centrale da 10.25” con funzionalità split-screen per il multitasking e tecnologia Hyundai Bluelink, che include un’ampia gamma di servizi Connected Car come i Live Services di Hyundai, oltre a funzionalità remote tramite l’apposita app per smartphone. Bluelink viene fornito con un abbonamento gratuito di cinque anni. La migliore connettività della categoria passa anche da Apple CarPlay e Android Auto offerti in modalità wireless, consentendo agli occupanti di sfruttare le funzionalità dei loro smartphone iOS e Android in modo ancora più comodo e immediato. Allo stesso modo, con il pad di ricarica wireless i cavi non saranno più necessari, mentre una porta di ricarica USB nella parte posteriore consente anche ai passeggeri seduti dietro di ricaricare comodamente i propri dispositivi.

Per un livello di intrattenimento a bordo superiore, Nuova i20 è inoltre il primo modello Hyundai in Europa a essere dotato di un sistema audio premium Bose con otto altoparlanti, tra cui un subwoofer, posizionati in modo strategico in tutto il veicolo per un’esperienza di ascolto di altissima qualità. Nuova i20 è equipaggiata con i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense, con anche funzioni non disponibili su altre auto del segmento. Tra questi, spiccano innovativi sistemi come il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), il Lane Keeping Assist (LKA), il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA), il Parking Collision-Avoidance Assist – Reverse (PCA-R) e l’Avviso di Ripartenza (LDVA).

Offre una guida ancora più efficiente con una gamma motori rinnovata e una scelta tra due differenti propulsori e tre trasmissioni. Al top della gamma un motore 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt che contribuisce a una riduzione del 3-4% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2. Questa opzione è disponibile con il cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o con il nuovo manuale intelligente a sei marce (iMT), che scollega il motore dalla trasmissione dopo che il conducente rilascia l’acceleratore, permettendo all’auto di entrare in modalità coasting per un ulteriore risparmio di carburante. In alternativa, Nuova Hyundai i20 è disponibile con un 1.2 MPi a 4 cilindri da 84 CV abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti.

Grazie alla riduzione del peso del 4% rispetto al modello precedente, Nuova i20 garantisce valori di CO2 molto competitivi, risultando più efficiente senza compromettere il piacere di guida. Inoltre, caratteristiche come l’Idle Stop and Go di serie sottolineano i requisiti come modello rispettoso dell’ambiente.

Nuova Hyundai i20 Hybrid Connectline con Exterior Pack (Fari Full LED, fendinebbia anteriori e vetri posteriori oscurati), motore 1.0 T-GDI 48V da 100 CV e cambio manuale intelligente a sei rapporti (6iMT), è proposta con quote mensili da 149 euro e un anticipo di 5.850 euro grazie al finanziamento Hyundai i-Plus e permuta o rottamazione dell’usato (TAN 4,96%, TAEG 6,83%) per un vantaggio cliente di 2.750 euro. Inoltre, dopo quattro anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

Il completo allestimento Connectline include numerosi equipaggiamenti tra cui cerchi in lega da 16″, quadro strumenti digitale da 10.25″, sistema multimediale con display touchscreen da 8″ e retrocamera, connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. La versione top di gamma Bose aggiunge, tra le altre cose, navigatore con display touchscreen da 10.25″ e Bluelink, interni premium bicolore, ambient lighting, Premium Sound System BOSE a 8 canali con woofer e amplificatore esterno.

Tutte le auto Hyundai commercializzate in Italia dispongono della garanzia Hyundai di “5 anni a Km illimitati”.

(ITALPRESS).