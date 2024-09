Nuova illuminazione nella Chiesa di Santa Luciella ai Librai grazie al Fai e Intesa Sanpaolo

Martedì 24 settembre alle ore 11 nella Chiesa di Santa Luciella ai Librai, nel cuore del centro storico di Napoli, si svolgerà la conferenza stampa per la presentazione di “Luciella percorsi di Luce”, il nuovo sistema di illuminazione della Chiesa di Santa Luciella, realizzato grazie al contributo messo a disposizione da Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma “I Luoghi del Cuore”, IGuzzini e Respiriamo Arte srl. Interverranno Giovanna Russo Krauss, Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del comune di Napoli, Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente FAI Campania, Federica Armiraglio, Responsabile Fai per il programma “I Luoghi del Cuore”, Pasquale Terrianò, consulente illuminotecnico IGuzzini e Studio Light; Fabio Ciaravolo, progettista e designer, Angela Rogliani vicepresidente di Respiriamo Arte Aps. A seguire gli invitati potranno partecipare in anteprima alla visita guidata “Nonna mi diceva…”, un racconto della chiesa e del culto delle anime pezzentelle, arricchito da testimonianze audio delle vecchie signore del quartiere.