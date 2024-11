Nuova Imprenditorialità in Campania, all’Hub della creatività di Arbostella si presenta il bando

Si terrà mercoledì 13 novembre alle ore 17:30, presso l’Hub ad Arbostella, in Viale Giuseppe Verdi, il workshop per la presentazione del Bando emanato dalla Regione Campania “Sostegno al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità”. “L’iniziativa – si legge in una nota – rientra tra le azioni messe in campo da Paola De Roberto, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e si terrà presso l’Hub della Creatività e della Comunicazione Arbostella. Continuano così le iniziative del programma “Salerno Creativity & Work” nell’ambito del quale sono attive azioni di sensibilizzazione, assistenza e consulenza in materia di networking finalizzate a creare reti locali e infrastrutture sociali per sostenere la coprogettazione e le opportunity call in ambito regionale e nazionale”.

Daniele Plaitano della Soc. Coop Fili d’Erba capofila dell’Hub della creatività e della comunicazione di Arbostella illustrerà i servizi e le attività dell’Hub di Arbostella; previste le testimonianze di Claudio D’Ambrosio amministratore della Yes Automation , del presidente dell’Aps Avalon Michele D’Elia e gli interventi sulle opportunity call di Daniele De Chiara titolare della Ulysses Consulting e di Vincenzo Quagliano un amministratore della QS & Partners. L’iniziativa ha l’obiettivo strategico di ampliare l’offerta di servizi e di concretizzare opportunità sociali, culturali e occupazionali; guarda quindi con determinazione al mondo del lavoro e a tutte le azioni utili per l’inserimento o il reinserimento dei giovani e delle donne nella vita sociale, economica e politica della città di Salerno.

“Salerno Creativity & Work – assicurano i promotori – è sempre più il riferimento cittadino per neet, utenze speciali e donne motivate a valorizzare le proprie idee innovative e inclusive capaci di contaminare le filiere economiche che caratterizzano lo sviluppo occupazionale di Salerno e dell’intera provincia”. Qui info. Tel. 327 8447287