Nuova Jaguar F-Pace Svr ora più veloce, dinamica e raffinata

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Jaguar F-PACE SVR è ora più veloce, dinamica e raffinata che mai. Il modello top di gamma tra i performance SUV Jaguar è stato portato ad un livello ancora più elevato grazie alle recenti migliorie apportate dal team Jaguar SV. E’ disponibile esclusivamente con il propulsore benzina Jaguar 5.0 litri V8 sovralimentato, che eroga 550 CV e una coppia di 700 Nm, 20 in più rispetto al predecessore. Questo aumento del valore di coppia massima amplifica le performance della vettura, che ora è in grado di raggiungere i 100 km/h in 4 secondi, 3 decimi di secondo in meno rispetto alla precedente. Anche la velocità massima è stata incrementa, passando da 283 a 286 km/h.

Anche la trasmissione e i sistemi dinamici di guida hanno beneficiato di modifiche incrementali. La potenziata modalità Dynamic presenta una specifica calibrazione che offre un’esperienza di guida più prestazionale e affinata. Durante i cambi di rapporto, una nuova funzionalità Dynamic Launch utilizza l’inerzia della trasmissione per mantenere la potenza sulle ruote, contribuendo all’accelerazione maggiormente omogena della SVR nelle partenze da fermo. Lo sterzo è stato migliorato con un nuovo sistema di servoassistenza elettronica che offre una maggiore immediatezza, fornendo una consistente connessione tra il veicolo e il guidatore. I freni a doppio disco da 395 mm all’anteriore e 396 mm al posteriore sono ora supportati da un nuovo Integrated Power Booster e, insieme alla nuova ricalibrazione del sistema, offrono una corsa del pedale del freno più corta e maggiormente sportiva. Il motore è stato abbinato alla ultra-reattiva e fluida trasmissione automatica a otto rapporti Jaguar, che offre cambi di marcia molto rapidi adattando progressivamente la modalità di erogazione della potenza nelle varie situazioni di guida. La trazione Jaguar All-Wheel Drive con Intelligent Driveline Dynamics è disponibile di serie. La tecnologia Adaptive Dynamics delle sospensioni assicura una guida in totale agilità, supportata da un assetto preciso e dinamico, mentre il Configurable Dynamics offre un maggior appeal per il guidatore consentendogli di settare il veicolo in base alle proprie preferenze personali. L’interno della nuova F-PACE SVR è stato completamente ridisegnato. Il carattere dinamico dell’abitacolo e dei vari comandi è stato implementato attraverso l’impiego di materiali pregiati. Gli inserti dei sedili e delle porte sono stati rifiniti in Alcantara, con elementi come il portaoggetti centrale e i supporti laterali rivestiti con una lussuosa pelle Windsor. L’Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici è rivestito in Alcantara con cuciture di colore ebano; le finiture in alluminio sono di serie, mentre quelle in fibra di carbonio a poro aperto sono disponibili come optional. La nuova F-PACE SVR presenta tutte le avanzate tecnologie che equipaggiano l’ultimo model year di F-PACE, che assicurano alla vettura di essere sempre connessa e sempre aggiornata per un maggior comfort del guidatore. Tra le più innovative troviamo l’intuitivo sistema d’infotainment Pivi Pro, la funzionalità SOTA (Software-Over-The-Air), l’Active Road Noise Cancellation, gli avanzati Advanced Driver Assistance Systems e l’opzionale sistema di ricarica wireless.

(ITALPRESS).