Nuova Jaguar XF. Elegante, lussuosa e connessa

Le nuove Jaguar XF Berlina e XF Sportbrake mettono im mostra un rinnovato look caratterizzato da esterni migliorati, interni completamente rinnovati attraverso nuovi materiali di lusso, e tecnologie connesse di prossimo futuro perfettamente integrate nel veicolo. La nuova XF è una vettura dal design decisamente britannico e molto contemporaneo che è stato abbinato alla migliore ingegneria automobilistica del suo tempo. I raffinati motori a benzina Ingenium da 250 CV e 300 CV consentono alla nuova XF Berlina di accelerare da 0 a 100 km/h rispettivamente in 6,9 e 6,1 secondi. Ogni XF è dotata di cambio automatico a otto rapporti ed è disponibile con la trazione integrale. Il diesel 2.0 litri i4 MHEV da 204 CV è di 24 CV più potente del predecessore e sulla XF Berlina fa registrare delle ridotte emissioni di CO2, che partono da 130 g/km, e un efficiente consumo di carburante fino a 4,9 l/100 km.

L’esterno presenta un nuovo paraurti anteriore con prese d’aria più grandi e posizionate più in basso per una maggiore ampiezza visiva, ulteriormente incrementata da una griglia frontale più ampia caratterizzata da un disegno della rete con elementi ispirati allo storico logo Jaguar. Le prese d’aria laterali presentano ora l’iconico emblema del Jaguar Leaper, a dimostrazione dell’eccezionale attenzione ai dettagli che caratterizza l’intero veicolo. I nuovissimi fari quadrupli, super sottili e totalmente a LED, con luci diurne DRL (Daytime Running Light) a “Double J”, sono disponibili con tecnologia Pixel LED opzionale.

Grazie alla funzionalità Adaptive Driving Beam, che analizza la strada da percorrere e adatta automaticamente la luce abbagliante tenendo conto del traffico in arrivo o dei segnali stradali, il sistema è in grado di creare differenti modelli di fascio luminoso selezionando diversi segmenti di LED, per ottimizzare la visibilità senza distrarre gli altri guidatori. La tecnologia Premium LED è di serie su tutta la gamma e, sui modelli SE e HSE, è disponibile con l’Auto High Beam Assist, che utilizza la telecamera anteriore per passare automaticamente dalla luce abbagliante a quella anabbagliante, evitando di offuscare la vista dei guidatori in arrivo dalla direzione opposta. Un ulteriore upgrade è rappresentato dagli indicatori di direzione animati, disponibili come optional.

I miglioramenti stilistici previsti nella parte posteriore includono un paraurti più ampio e un sottoparaurti in tinta con la carrozzeria, che visivamente ribassa l’aspetto dell’auto. Sono presenti anche delle cornici scure nelle luci posteriori.

Nell’audace allestimento R-Dynamic, presenta una serie di elementi stilistici molto distintivi che ne accentuano il look maggiormente focalizzato sulle prestazioni. Sono presenti avanzate tecnologie di bordo, compreso l’innovativo sistema d’infotainment dual-sim Pivi Pro Jaguar, accessibile tramite un nuovissimo touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva.

La funzionalità Software-Over-The-Air assicura il costante aggiornamento da remoto dell’infotainment e dei sistemi della vettura. Gli esclusivi sistemi Active Road Noise Cancellation e Cabin Air Ionisation con filtrazione PM2.5 per catturare le particelle ultrafini e gli allergeni dell’abitacolo, consentono un maggiore benessere per gli occupanti. Disponibile da subito per gli ordini: la nuova Jaguar XF è da oggi disponibile per gli ordini con prezzi a partire da Euro 55.200 per la versione Berlina, e da Euro 58.360 per la variante Sportbrake. Entrambe possono essere configurate sul sito www.jaguar.it

