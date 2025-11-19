Nuova Jeep Recon 2026, Trail Rated e 100% elettrica

TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Jeep si proietta nel futuro con il debutto della Jeep Recon 2026, il primo e unico SUV Trail Rated completamente elettrico del settore. Progettata da zero per l’avventura, la Jeep Recon offre la leggendaria capacità 4×4 Jeep in una veste completamente elettrificata. Costruita su un’architettura elettrica dedicata, la Jeep Recon unisce prestazioni potenti a una vera capacità 4xe. La trazione integrale elettrica di serie garantisce sicurezza su ogni terreno, supportata dal sistema Selec-Terrain Jeep con modalità di guida multiple per tutte le condizioni. Con 650 CV e 840 Nm di coppia istantanea, la Jeep Recon offre controllo preciso fin dal primo tocco dell’acceleratore e accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi. E’ una nuova, audace espressione del DNA Jeep, elettrificata e pronta per il trail, con un’autonomia stimata fino a 400 km (in base all’allestimento).

“Jeep Recon 2026 rappresenta un passo avanti coraggioso per il marchio: un SUV completamente elettrico che resta fedele ai nostri valori di libertà, avventura e capacità. E’ Trail Rated, progettata per lo scopo e pronta a portare gli appassionati Jeep nel futuro senza compromessi sulle prestazioni leggendarie che si aspettano – ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep –. Con la Recon dimostriamo che l’elettrificazione non solo è compatibile con l’eccellenza off-road, ma può esaltarla, offrendo coppia istantanea, controllo di precisione e un’esperienza di guida più silenziosa e connessa, tipicamente Jeep”.

Dalla propulsione elettrica al design autentico e inconfondibile, Jeep Recon è costruita per offrire una nuova idea di avventura, capace sia su strada che fuori strada, e proiettata verso il futuro in termini di tecnologia e dotazioni. La produzione di Jeep Recon 2026 inizierà all’inizio del prossimo anno presso lo stabilimento di Toluca, con i primi lanci negli Stati Uniti e in Canada, seguiti da un’espansione globale.

foto: ufficio stampa Stellantis

