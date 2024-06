Nuova Kia Picanto debutta sul mercato italiano

ROMA (ITALPRESS) – Kia presenta la nuova Picanto, la 5 porte compatta che si rinnova profondamente arricchendosi di un design audace e di un pacchetto di tecnologia avanzata. La nuova versione introduce numerosi aggiornamenti. Il nuovo frontale conferisce alla vettura un’immagine audace che si contraddistingue per una particolare e distintiva firma luminosa che funge da raccordo tra la caratteristica Tiger Nose, il parafango e il cofano fino a raggiungere le prese d’aria laterali. I fari opzionali con tecnologia led e le luci diurne sviluppate in verticale, sottolineano la modernità e il look high tech, oltre a conferire alla nuova Picanto un aspetto più robusto e di elevata sicurezza. La vista posteriore, dalle linee semplici e definite mette in evidenza il collegamento verticale tra le luci e il paraurti. Picanto verrà offerta con un nuovo design dei cerchi in lega partendo dai cerchi da 14 pollici di serie fino ai 16 pollici sulle versioni più ricche. La nuova Picanto debutta sul mercato con la possibilità di scegliere tra due propulsori a benzina: 1,0 litri a 3 cilindri da 63 Cv, oppure 1,2 litri a 4 cilindri da 79 CV. Il motore da 1,0 litri si rivolge a coloro che cercano la massima efficienza, mentre il propulsore da 1,2 litri è rivolto a coloro che cercano le prestazioni, soprattutto in termini di velocità e ripresa, complice la maggior coppia che aiuta sui percorsi in salita e nelle fasi di sorpasso. La trazione è anteriore con entrambe le unità propulsive e si può scegliere tra un cambio manuale a cinque marce (5MT) o il cambio manuale automatizzato (AMT) di Kia, sempre a cinque marce con frizione gestita tramite attuatori per una guida super confortevole. Nuova Picanto si contraddistingue per una guida rapida e confortevole, grazie alle sospensioni anteriori McPherson e all’asse posteriore a travi di torsione, senza sacrificare l’elevata stabilità di marcia. Inoltre, il suo passo lungo contribuisce a migliorare la qualità di guida e la stabilità su tutti i tipi di strada. Si distingue anche per l’offerta del torque vectoring, una funzione aggiuntiva del sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC).

E’ dotata di serie di un sistema di navigazione touchscreen “floating” da 8,0 pollici e di un cluster digitale da 4,2 pollici nel quadro strumenti del conducente. Il sistema di infotainment da 8,0 pollici è dotato di connessione multipla Bluetooth, che consente agli utenti di associare fino a due dispositivi mobile contemporaneamente. La nuova Picanto è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida di Kia e di una serie di sistemi di sicurezza attiva, che comprendono (a seconda delle versioni) il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA) con rilevamento di veicoli, ciclisti e pedoni, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning e Leading Vehicle Departure Warning (DAW+), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e Lane Following Assist (LFA). Inoltre, la nuova Picanto è dotata dei sistemi Kia Vehicle Stability Management (VSM), Cornering Brake Control (CBC) e Straight-line Stability (SLS), che aiutano il conducente a mantenere il controllo in frenata e in curva. Può essere dotata di fino a sette airbag in tutto l’abitacolo. La gamma di Nuova Picanto è composta da tre allestimenti più una versione speciale che celebra i 20 anni dal lancio del modello in Italia. Il prezzo di partenza di Nuova Picanto è di 16.500 euro, offerta con un livello di allestimento ricco a partire dalla versione d’ingresso Urban. La versione 20th Anniversary Edition, che celebra i 20 anni di Picanto in Italia, equipaggiata con motore 1.0 MPi offre i nuovi cerchi da 16 pollici e i fari anteriori full led con tecnologia a riflessione, le luci posteriori a led, i vetri posteriori oscurati, il volante e pomello del cambio in pelle, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione auto up/down & safety lato guida, bracciolo anteriore con vano portaoggetti, finiture e maniglie interne in vernice silver, il Rear seat occupant alert e il ruotino di scorta incluso. La versione Style, disponibile esclusivamente con la motorizzazione 1.2 MPi con cambio manuale o automatico, parte da 19.750 euro ed è offerta con la vernice Metallizzata inclusa nel prezzo, oltre a contenuti di comfort e interni superiori come il climatizzatore automatico, il wireless phone charger e la smart key di nuovo design. Infine, la versione top di gamma GT-line include tutti i contenuti della versione Style e in più offre il design sportivo GT-line, i cerchi da 16″ GT-Line dedicati e la fascia luminosa centrale a Led. Per quanto riguarda gli interni è incluso il volante in pelle sportivo e la pedaliera in alluminio. Questa versione è disponibile con entrambe le motorizzazioni 1.0 MPi e 1.2 MPi.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Kia –