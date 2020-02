Nuova Kuga, la Ford più elettrificata di sempre

La nuova generazione di Kuga offrirà la migliore efficienza nei consumi nel segmento di appartenenza, con un valore medio della gamma ridotto fino al 28%. Sarà la Ford più elettrificata di sempre, il primo modello a offrire 3 declinazioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid. Inoltre, i nuovi propulsori sono supportati dagli interventi effettuati per migliorarne l’aerodinamica e ridurne il peso, rispetto alla generazione precedente. La tecnologia Plug-In Hybrid garantisce la massima efficienza nei consumi e nella riduzione delle emissioni di CO2 e un’autonomia in elettrico fino a 72 km (NEDC). Confrontando i nuovi propulsori con quelli del modello precedente il valore medio di consumo di carburante è migliore del 28% (NEDC). Grazie alla tecnologia Plug-In Hybrid che permette una guida in modalità completamente elettrica, il consumo medio di carburante della gamma migliora del 31%.

Kuga Plug-In Hybrid e Kuga EcoBlue Hybrid (Mild-Hybrid da 48 volt) sono disponibili dal lancio, mentre la versione Hybrid, che utilizza un sistema full-hybrid con funzione self-charging, seguirà nel corso dell’anno. I nuovi clienti Kuga possono anche scegliere tra una gamma di motori Ford EcoBoost benzina e Ford EcoBlue diesel. Kuga è il primo SUV costruito sulla nuova piattaforma globale a trazione anteriore Ford, che, sviluppata per migliorare l’aerodinamica, ottenendo una maggiore efficienza nei consumi di carburante, permette, inoltre, di ridurre il peso fino a 80kg rispetto alla generazione precedente. L’efficienza aerodinamica è migliorata rispetto al modello uscente anche grazie a un aumento negli ingombri. La protezione ottimizzata del sottoscocca, le guarnizioni delle porte e le guide del tetto montate a filo contribuiscono a ridurre la resistenza di quasi il 4%.

