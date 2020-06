Nuova Lancia Ypsilon EcoChic, ibrida ed elegante

Attenta alle tendenze, ai cambiamenti ed ai bisogni dei clienti la Nuova Lancia Ypsilon EcoChic mostra una particolare predisposizione anche ai dettagli, all’eleganza ed alla sostenibilità ambientale. La Ypsilon è da sempre per il suo stile inconfondibile la vettura più amata dalle donne italiane nel suo segmento e la più venduta. Un dato questo che si conferma anche nel primo trimestre del 2020 nel quale Ypsilon ha segnato una quota di mercato del 16,2% e la tremilionesima auto è uscita dalla linea di produzione proprio qualche giorno prima del lock down, ed era proprio una Nuova Hybrid EcoChic. L’ultima nata in casa Lancia unisce la sostenibilità delle propulsioni alternative con l’attenzione ai particolari. Esiste dal 2009 ed ha una storia di successo come dimostrano le 186.000 auto EcoChic vendute fin da oggi. Comprende l’alimentazione a metano e gpl ed oggi si completa con la mild hybrid.

Il blu marine, nuovo colore, con sfumature cielo/mare, viene esaltato dal nero lucido della fascia posteriore e dalle finiture brunite e conferisce all’esterno una sensazione di gran classe. Nuovo il badge EcoChic così come la nuova firma. Confortevoli gli interni impreziositi da cuciture in colore grigio. Il tessuto dei sedili è composto da materiale innovativo e sostenibile Seaqual. Si ottiene dalla plastica riciclata nel Mediterraneo: un chilo e mezzo di rifiuti recuperati dal mare, pari a circa 60 bottiglie di plastica da un litro e mezzo.

Un’attenzione nei confronti dell’ambiente così come la scelta di adottare la tecnologia mild hybrid. Il nuovo quadro strumenti monitora in tempo reale le prestazioni del nuovo motore ibrido e mostra il risparmio/recupero dell’energia, suggerisce il passaggio a folle per attivare il motore elettrico ed indica il livello di carica della batteria ausiliaria. Il defense pack comprende un filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno e blocca il particolato, il 100 % degli allergeni e riduce del 98% la formazione di muffe e di batteri. Un vero purificatore dell’aria all’interno dell’abitacolo che filtra le microparticelle come il polline ed i batteri ed una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici come volante, cambio e sedili. La tecnologia Mild Hybrid è costituita dal motore Firefly da un litro, 3 cilindri in versione aspirata da 70 cavalli abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 V collegato direttamente all’ albero motore. Il cambio manuale a sei marce è ottimizzato per migliorare i consumi e la maneggevolezza. La parte ibrida è composta dunque da una batteria tradizionale, uno switch mode che gestisce gli scambi di energia ed una batteria agli ioni di litio. In pratica è un dual battery system che accumula l’energia che andrebbe sprecata anche in fase di frenata.

Sensibilmente ridotte le emissioni di CO2 pari a 90 g/km meno 29 g/km con un risparmio di carburante pari al 24% rispetto alla Ypsilon 1.2 69 Cv a benzina. I consumi si attestano infatti sui 4,0 l/100 km. La differenza di costo, maggiore rispetto al modello a benzina, grazie agli incentivi fiscali, si recupera in circa un anno e mezzo. La nuova Lancia Ypsilon EcoChic Hybrid è già disponibile in tutte le concessionarie presso le quali si può attivare un finanziamento con anticipo zero, zero rate sino al 2021 e poi le prime 17 rate da 115 euro e altre 72 da 187 euro. Il prezzo parte da 16.450 euro circa.

(ITALPRESS).