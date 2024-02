Nuova Lancia Ypsilon, un viaggio all’insegna dell’italianità

TORINO (ITALPRESS) – “Lo spot di lancio della Nuova Ypsilon richiama due concetti da sempre centrali per il marchio ed espressi perfettamente nella nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina: l’eleganza e l’italianità. Lo spot è stato infatti girato interamente in Italia, con attori italiani e sottolinea con forza la bellezza e l’unicità dei panorami tipici della Bel Paese, evidenziate anche dalla della colonna sonora e dalla casa di produzione italiana, concorrendo ad esprimere con naturalezza la bellezza di un marchio simbolo di Eleganza Italiana” ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia. Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina viene raccontata al grande pubblico attraverso una campagna di comunicazione integrata su tutti i canali digital, stampa, affissione e social, incluso TikTok, il canale che consente di avvicinare il marchio alla nuova generazione di clienti premium.

La creatività dello spot si basa su un escamotage durante un dialogo telefonico tra i due protagonisti, interpretati da Alice Sabatini e Tommaso Basili, attori italiani. Mentre l’attore si muove tra le vie del centro di Milano a bordo della silenziosa nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina, lei si trova all’interno di una bellissima villa sulle rive del lago di Como. L’uomo descrive un ambiente elegante, luminoso, caratterizzato da arredi di design italiano e da una tecnologia semplice e intuitiva: tutto lascia intendere che stia parlando della propria abitazione. Il “malinteso” si protrae, per chiarirsi solo nel finale, quando la protagonista esce dalla villa per salire a bordo della vettura e dichiarare di essere “a casa di lui”. La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina rappresenta infatti la massima espressione del design, del comfort e del benessere a bordo con l’abitacolo che diventa un vero e proprio “salotto Lancia” per sentirsi a casa, ovunque ci si trovi.

Il dialogo si sviluppa sulle note di Flavio Ibba e Antonio Condello e, a livello visivo, è accompagnato da un’alternanza tra suggestivi scorci tipicamente italiani e un progressivo focus sui dettagli della vettura, che viene gradualmente svelata. La regia evidenzia l’importanza dell’italianità, soffermandosi sui dettagli di due paesaggi tanto differenti quanto complementari. Da una parte Milano che con le guglie del duomo è immediatamente riconoscibile in tutto il mondo, anche come capitale italiana del design e sede del marchio Cassina. Dall’altra Como, affacciata sullo splendido lago, icona di italianità in tutto il mondo, ma anche di quella raffinatezza ed esclusività che si addicono a un brand premium quale Lancia. Il concetto di home feeling è richiamato dalla splendida villa nella quale si muove la protagonista, espressione del linguaggio di Lancia che si declina in svariate forme e livelli: i dettagli dell’abitazione creano un immediato parallelismo con la vettura, grazie in particolare al divano Maralunga, icona del design parte della Collezione Cassina iMaestri disegnata nel 1973 da Vico Magistretti, che visivamente e cromaticamente richiama le poltrone con trama a “Cannelloni” di nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina, dotate di seduta e schienali in velluto di filato 100% riciclato in tonalità blu, un esempio perfetto di reinterpretazione della tradizione, in perfetto stile Lancia. Lo spot rappresenta il primo progetto dell’agenzia 777, creata da Armando Testa ed Herezie, che da gennaio 2024 si occupa della comunicazione integrata del marchio Lancia sul perimetro europeo.

