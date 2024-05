Nuova Lancia Ypsilon. Un’auto, quattro storie

TORINO (ITALPRESS) – “Oggi si compie un altro passo decisivo nel nostro percorso di Rinascimento. Lancia conferma il suo piano ambizioso e presenta la sua gamma completa di Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, composta da tre versioni per tre diversi clienti: Nuova Lancia Ypsilon, che rappresenta l’approdo nel mondo dell’eleganza italiana; Nuova Lancia Ypsilon LX, la migliore espressione del modello, un vero e proprio status symbol; infine, nuova Lancia Ypsilon edizione Cassina, un vero e proprio manifesto del comfort. Una gamma semplice con un posizionamento di prezzo chiaro e al centro del mercato”.ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Nuova Lancia Ypsilon racconta quattro storie: la guidabilità, in termini di maneggevolezza, agilità, comfort e piacere di guida; la tecnologia, all’avanguardia, sempre semplice e intuitiva, in perfetto stile Lancia, al servizio del benessere a bordo, della sicurezza e della connettività; l’elettrificazione, con una vettura che nella sua versione 100% elettrica è capace di garantire ottime prestazioni, massima efficienza, autonomia e tempi di ricarica al vertice della categoria; e infine l’eleganza tipica delle Lancia più belle, con uno stile senza tempo, ispirato al passato e contemporaneo al contempo. 1 vettura, 4 storie!” conclude Napolitano.

Tutte e tre le versioni di Nuova Lancia Ypsilon sono disponibili con motorizzazione sia ibrida che 100% elettrica, per un’offerta completa, versatile e al vertice del segmento. Nuova Lancia Ypsilon è ai vertici del segmento B hatchback premium, grazie al sistema di illuminazione esterna più ricco per tecnologia ed estensione, al sistema standard di ausilio al parcheggio, al doppio display da 10.25″ standard con una superficie del display totale migliore del segmento ed al sistema di Guida Autonoma di livello 2 in dotazione standard.

Dopo l’Italia, Lancia torna in Europa: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sono i primi paesi europei in cui Nuova Lancia Ypsilon verrà introdotta, seguiti da Spagna e Francia e, nel 2025, dalla Germania. Una rete totale di oltre 70 nuovi concessionari in 70 principali città europee. In linea con il piano strategico, Lancia conferma l’arrivo del secondo e del terzo modello: la Gamma verrà introdotta nel 2026 e la Delta nel 2028. Nuova Lancia Ypsilon si posiziona al centro del mercato, nel cuore del segmento B, con un prezzo di 20.900 euro nella versione ibrida e 22.900 euro nell’elettrica, con gli incentivi statali in corso in caso di rottamazione di un veicolo fino a EU2. Per entrambe le motorizzazioni, un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia con 130€ di rata mensile, comprensiva di 3 anni/30.000km di garanzia e soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox per l’elettrica. TAN 4.99%, TAEG 7.01%. Offerta valida fino al 31 maggio. Nuova Lancia Ypsilon elettrica, supportata da Free2move Charge, offre delle soluzioni semplici per la ricarica privata (a casa) e pubblica (in viaggio o fuori casa). L’offertà è accessibili a tutti i clienti Lancia, in tutta Europa.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).