Nuova Mazda6e, interattività umanocentrica

ROMA (ITALPRESS) – Grazie ad una tecnologia intuitiva e ad un’esperienza di guida profondamente pensata, la Mazda6e crea un legame perfetto tra guidatore e auto, mettendo al centro comfort, tecnologia e sicurezza. Dal momento in cui il guidatore si avvicina, la Mazda6e offre un caloroso benvenuto ispirato all’omotenashi, lo spirito giapponese di ospitalità e accoglienza.

La modalità Welcome si attiva quando il veicolo rileva la chiave: gli specchietti laterali si aprono, la maniglia della porta fuoriesce, le porte si sbloccano automaticamente e una firma luminosa anteriore e posteriore dà il benvenuto al conducente. A seconda delle impostazioni, lo spoiler posteriore si estende delicatamente. Quando la porta si apre, il sedile del guidatore si sposta indietro di dieci centimetri per facilitare l’ingresso, tornando poi alla posizione preimpostata una volta a bordo. La sequenza viene ripetuta al contrario quando si abbandona l’auto: un gesto che riflette l’attenzione ai dettagli e la cura per gli occupanti del veicolo.

All’interno, l’abitacolo incarna la filosofia Smart Cockpit di Mazda. Display e comandi si trovano naturalmente nel campo visivo del guidatore per ridurre le distrazioni e migliorare i tempi di reazione. Un grande Head-Up Display proietta sul parabrezza, a una distanza di messa a fuoco ottimale di 7,5 metri, i dati essenziali per la guida, come la velocità, le indicazioni di navigazione e gli avvisi di sicurezza. Il guidatore può personalizzare la quantità di informazioni visualizzate tramite tre modalità: Minimal, Classic o Custom, con una modalità aggiuntiva Snow che cambia i colori del display per garantire una lettura chiara anche con la luce riflessa dalla neve.

Dietro al volante, un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici mostra informazioni essenziali sulla guida e sullo stato del veicolo, tra cui la pressione degli pneumatici, il chilometraggio, lo stato di carica della batteria, la temperatura esterna e gli avvisi di porte aperte. Al centro della plancia, un touchscreen centrale da 14,6 pollici offre un’interfaccia raffinata per le comunicazioni, l’intrattenimento e le impostazioni del veicolo.

Con un layout e una funzionalità ispirati agli smartphone, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza impostando widget e icone di accesso rapido alle funzioni più utilizzate. L’impianto audio premium Sony con 14 altoparlanti garantisce un suono nitido e coinvolgente all’interno di tutto l’abitacolo. Inoltre, un altoparlante integrato nel paraurti anteriore permette di diffondere la musica all’esterno, ideale per chi desidera godersi l’intrattenimento musicale vicino all’auto, ad esempio durante un picnic all’aperto.

L’approccio umanocentrico di Mazda tiene in considerazione anche del modo in cui il conducente interagisce con la tecnologia durante la guida. Il riconoscimento vocale, disponibile in nove lingue europee, inclusa quella italiana, permette di usare il sistema di navigazione, l’audio, il climatizzatore e altro ancora senza l’utilizzo delle mani, consentendo al conducente di rimanere concentrato sulla guida. Nel caso in cui i passeggeri stessero dormendo, al fine di mantenere un ambiente silenzioso all’interno, gli intuitivi comandi gestuali offrono un modo alternativo per accettare le chiamate o gestire il sistema audio senza dover parlare o toccare lo schermo.

La nuova Mazda6e è dotata anche di un nuovo sistema di navigazione che include funzioni specifiche per i veicoli elettrici, infatti, quando viene calcolato un percorso, vengono suggerite anche le stazioni di ricarica lungo il tragitto e quando la batteria necessita di ricarica, la navigazione propone stazioni idonee nelle vicinanze. Per migliorare ulteriormente la praticità nell’uso quotidiano, la Mazda6e introduce sei “Modalità Veicolo” (Vehicle Modes) che raggruppano diverse funzioni in un unico comando per adattare il veicolo a situazioni di utilizzo frequenti. La modalità Leaving mantiene stabile la temperatura dell’abitacolo per i passeggeri o gli animali domestici mentre l’auto è temporaneamente parcheggiata, mostrando un messaggio sullo schermo per rassicurare i passanti che il guidatore tornerà presto. Le modalità Rest e Relax regolano illuminazione, climatizzazione e audio in base alla lunghezza delle pause del viaggio. La modalità Car Wash ripiega gli specchietti retrovisori, chiude tutti i finestrini, disattiva i tergicristalli automatici e ritira lo spoiler quando si va all’autolavaggio. La modalità Fresh Air apre il finestrino del guidatore e attiva la depurazione dell’aria in abitacolo. La modalità Private Call nasconde le informazioni sulla telefonata e ne trasmette il suono solo attraverso i due altoparlanti nel poggiatesta del guidatore, per garantire la massima discrezione.

Il controllo va oltre il veicolo stesso. Con l’app dedicata Mazda6e, i guidatori possono gestire programmi di ricarica, pre-condizionare l’abitacolo, controllare da remoto: porte e finestrini, sbrinare i vetri e altro ancora. Una funzione chiave dell’app è la condivisione della chiave Bluetooth, che permette al proprietario di condividere l’accesso al veicolo fino ad un massimo di tre utenti per periodi di tempo prestabiliti. Che si tratti di familiari in visita o amici fidati, gli utenti possono avere accesso completo o limitato, mantenendo sempre il controllo totale tramite l’app.

La nuova Mazda6e offre un insieme avanzato di funzionalità che rimangono semplici e intuitive, dimostrando che quando la tecnologia è progettata intorno alle persone – e non il contrario – il risultato è funzionale e profondamente umano. Fusione di artigianalità giapponese, design accurato e tecnologia all’avanguardia, la nuova Mazda6e arriverà negli showroom dei concessionari italiani nell’estate del 2025. Continua la promozione del Welcome Pack, una straordinaria offerta di prevendita rivolta ai primi clienti che decideranno di ordinarla dal 1° luglio al 31 agosto che offre vantaggi per un valore superiore a 4.000 euro.

Il Welcome Pack, infatti include Carta prepagata del valore di 1.000 euro pari a un anno di ricarica gratuita, che consente di ricaricare gratuitamente per un anno presso le colonnine pubbliche. Fino a 3.000 euro di Bonus da detrarre dal prezzo di listino in caso di permuta o rottamazione. Quattro diverse soluzioni di acquisto a tasso agevolato per clienti business e privati. Due gli allestimenti disponibili, partendo dal Takumi, già full optional, da 43.850 euro per arrivare al top di gamma con il Takumi Plus da 45.500 euro che si contraddistingue per i rivestimenti interni in pelle nappa e tessuto scamosciato con l’aggiunta della tendina parasole elettrica.

– foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS).