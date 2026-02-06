Nuova Mercedes Classe S, design iconico, intelligenza artificiale e lusso





ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz Classe S debutta con l’aggiornamento più importante mai realizzato all’interno della stessa generazione, diventando protagonista del più ambizioso piano di lancio nella storia del marchio. Oltre il 50 per cento dei componenti, circa 2.700, è stato sviluppato o riprogettato. Il design evolve con una silhouette più decisa e introduce, per la prima volta, una griglia frontale illuminata, ora più grande del 20 per cento e impreziosita da stelle cromate tridimensionali. Debutta anche la stella Mercedes auto-illuminata, disponibile a richiesta, che diventa parte integrante della firma luminosa del modello e ne rafforza la presenza scenica nelle ore notturne. La personalizzazione raggiunge nuovi livelli grazie al programma Manufaktur, con finiture artigianali, materiali pregiati e due nuove tonalità: black sparkling e verdesilver magno. Sul fronte tecnologico, la Classe S introduce MB.OS e la quarta generazione del sistema MBUX, ora supportato da intelligenza artificiale generativa. L’assistente “Hey Mercedes” dialoga in modo più naturale, apprende le abitudini degli occupanti e rende l’esperienza a bordo sempre più personale. La sicurezza è affidata ai sistemi MB.Drive Assist, con funzioni avanzate di assistenza alla guida e prevenzione delle collisioni. La nuova Classe S è proposta in tre allestimenti per il passo corto – Advanced, Advanced Plus e Premium – mentre per il passo lungo si aggiunge il top di gamma Premium Plus. Al lancio sono disponibili quattro motorizzazioni ibride, diesel e benzina, con potenze comprese tra 313 e 449 cavalli. I prezzi partono da 128.454 euro.

gsl