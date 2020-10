Nuova Mercedes Classe S, l’ammiraglia intelligente

Inizieranno a dicembre le consegne della settima generazione della Mercedes Classe S (prezzi da 107.644 per la S 350 d Business fino a 159.670 euro). Sul mercato italiano debutto per tre esclusive versioni, Business, Premium e Premium Plus. “La nuova Classe S è la berlina premium più venduta al mondo” – ha spiegato con orgoglio Ola Kollenius, presidente del Consiglio direttivo di Daimler AG e di Mercedes Benz AG. La Business offre una ricca dotazione di equipaggiamenti, la Premium svela il lato più tecnologico, cerchi da 19″, Surrond Sound System Burmester 3D, tetto panoramico elettrico, chiusura automatica in caso di pioggia. La Premium Plus vanta una dotazione al top come le Digital Light, l’head-up display, il pacchetto sedili Multicontour, i rivestimenti in pelle Nappa ed il pacchetto Energizing. Una Classe S che sfoggia un design austero e una sorta di intelligenza artificiale grazie al sistema MBUX con tutti i passeggeri che possono dialogare con “lui”. Addirittura in 27 lingue. L’auto parcheggia da sola, anche telecomandata. C’è un head up display che sembra proiettare le informazioni qualche metro davanti all’auto.

L’impianto stereo ha 31 altoparlanti mentre arrivano a quota 19 i motori elettrici nei sedili anteriori per accogliere gli ospiti e massaggiarli in dieci modi. Innovativi airbag tubolari posteriori. Altra funzione all’avanguardia è il riconoscimento biometrico. Oltre alle impronte digitali, il sistema riconosce anche il viso del guidatore e la voce per confermarne l’identità. Dal lato estetico si ritrova la calandra contenente la griglia del radiatore. Di fianco spiccano i fari a LED, cofano dalle generose dimensioni. Fiancata con maniglie retrattili. L’abitacolo illuminato da 250 LED interni, dominato da cinque schermi, tre al posteriore e due nella zona anteriore con quello centrale da 12,8″ con tecnologia Oled. Abitacolo che ha una luce rifratta da un sistema di 1,3 milioni di micro specchi. Un modello attrezzato per la guida automatizzata di livello 3: fino a 30 kmh in autostrada chi guida può leggere il giornale.

“Classe S offre innovazioni che pongono al centro l’uomo” – ha spiegato Eugenio Blasetti, responsabile External Affair di Mercedes Benz Italia. Una Classe S declinata nelle varianti berlina (lunga 5,18 o 5,29 metri, larga 1,95 metri, alta 1,50 metri), a passo lungo o corto, Coupè e Cabrio.

Per ora sono disponibili motori benzina ibridi a 6 cilindri di 3 litri turbo da 389 o 457 cv sulla S450 4 Matic e S500Matic, Diesel 2.9 litri turbo da 286 cv sulla 350d o 330 cv sulla S400 Matic. Consumi rispettivamente di 7,9 litri x 100 km e di 6,7 litri, emissioni di 209 e 175 gr/km. Trasmissione automatica 9G Tronic a nove rapporti. Trazione posteriore o integrale. Bagagliaio di 550 litri. Poi è previsto l’arrivo dei propulsori V8, del 4.0 litri a doppio turbo-compressore con tecnologia mild-Hybrid da 511 cv. Solo nel prossimo anno sarà la volta della versione ibrida plug-in, autonomia di 100 km in modalità elettrica.

