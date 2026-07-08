Nuova Mercedes-Maybach Classe S, più tecnologia e lusso su misura

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Maybach Classe S si presenta con un’ambizione precisa: ridefinire ciò che una berlina di lusso può essere. La trasformazione è al contempo tecnica ed emozionale – una vettura concepita come rifugio di assoluto relax, di grande maestria artigianale e di raffinatezza tecnologica. Il Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), adottato per la prima volta su un modello Maybach, apre un mondo di nuove esperienze digitali.

Nel 2026 Mercedes-Benz celebra i 140 anni dall’invenzione dell’automobile. In ogni epoca il marchio ha saputo creare icone. Ogni Mercedes-Benz è sinonimo di spirito pionieristico, eccellenza e senso di appartenenza: “Welcome home”. Da 105 anni Maybach eleva questi valori a manifestazioni del futuro del lusso. Mercedes-Maybach fonde la tecnologia all’avanguardia e la perfezione di Mercedes-Benz con l’esclusività e l’eleganza di Maybach.

“La nuova Mercedes-Maybach Classe S è, per me, un’affermazione molto chiara di ciò che il nostro marchio rappresenta oggi: un comfort eccezionale, una straordinaria attenzione al dettaglio e una visione dell’esclusività profondamente contemporanea. Con questa vettura, la Mercedes-Maybach Classe S conferma ancora una volta la propria leadership nel segmento top-end”, ha sottolineato Markus Bauer, Head of Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz AG

Un’espressione di status ancora più autorevole: La nuova calandra Maybach, reinterpretata in chiave più scultorea – ora ingrandita del 20 percento e disponibile con cornice luminosa – impone la propria presenza. In mercati selezionati, l’emblema Maybach sul montante C e, su richiesta, persino la stella Mercedes-Benz eretta sul cofano sono elegantemente illuminati. Ogni elemento è concepito per trasmettere autorevolezza con discrezione, senza mai scivolare nell’ostentazione. Una nuova cura del dettaglio, percepibile al primo sguardo: Per la prima volta, il logo Maybach è delicatamente illuminato all’interno della cornice della calandra. I proiettori a doppia stella sono impreziositi da tocchi di oro rosa. Tutti i cerchi forgiati in finitura argento celano un piccolo prodigio meccanico: una stella Mercedes-Benz sempre perfettamente allineata, sostenuta da un raffinato meccanismo a cuscinetto a sfere che la mantiene eretta – immobile, mentre il mondo scorre intorno a lei. Un abitacolo con il fascino di una lounge esclusiva: Gli interni ridisegnati armonizzano l’alta maestria artigianale con la modernità del MBUX Superscreen, avvolti in un’atmosfera dagli accenti inconfondibilmente Maybach. Nuovi legni a poro aperto, tra cui una quercia dalla venatura pregiata, dialogano con luci soffuse, materiali di profondo spessore e superfici digitali dallo sviluppo fluido. Il risultato è un avvolgente senso di raccoglimento – il caratteristico effetto cocooning Maybach, reinterpretato.

Un’espressione della filosofia del lusso contemporaneo: Per la prima volta, un rivestimento privo di pelle arricchisce gli interni, con il nuovo tessuto pregiato “Mirville”, completato da profili bianco intenso e da un’esclusiva grafica a diamante con trapuntatura aperta.

Personalizzazione senza limiti: grazie a combinazioni pressochè infinite di pellami, cuciture, ricami e finiture su misura, MANUFAKTUR Made to Measure trasforma ogni Mercedes-Maybach Classe S in una creazione unica. Un rifugio di benessere assoluto: La nuova Mercedes-Maybach Classe S offre un’esperienza di bordo ancora più avvolgente, in cui comfort, efficienza e potenza si fondono con naturalezza. Le porte comfort automatiche, i sedili posteriori Executive, il vano refrigerato dedicato e i calici da champagne Robbe & Berking placcati in argento completano una sensazione di cura portata all’estremo. Una sinfonia di potenza e armonia: I nuovi propulsori elettrificati a otto e sei cilindri esprimono prestazioni di grande autorevolezza con un’erogazione naturale, sostenuti dalla tecnologia mild-hybrid per una risposta pronta e un efficiente recupero di energia. In mercati selezionati rimane disponibile il celebre V12 – quintessenza della potenza raffinata. Una nuova dimensione dell’intelligenza, con MB.OS al centro: L’ultima generazione di MBUX debutta su Maybach con una personalizzazione esclusiva del marchio, uno Zero Layer potenziato e il MBUX Virtual Assistant basato sull’intelligenza artificiale generativa. Aggiornamenti over-the-air periodici garantiscono che l’esperienza di guida si evolva nel tempo. Protezione predittiva, assistenza intuitiva: Una sofisticata architettura di sensori, abbinata a una nuova e potente unità di calcolo, abilita sistemi avanzati di assistenza alla guida e alla manovra. MB.DRIVE ASSIST PRO garantisce percorsi da punto a punto fluidi e sicuri, anche nel traffico urbano più intenso. Opzioni di design ancora più personali: Il Nautic Blue Metallic si aggiunge alla palette Night Series per un’affermazione di stile sobrio e ricercato. Nuovi disegni di cerchi offrono ulteriori possibilità di esprimere il gusto individuale.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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