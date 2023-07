Nuova Mini ancora più digitale con un display circolare Oled

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il marchio Mini si sta preparando al grande salto nell’era digitale con la sua nuova famiglia di modelli. Al centro di questa evoluzione c’è l’iconica strumentazione centrale: Mini Interaction Unit. Il display Oled circolare, con un diametro di 240 mm e colori intensi, si integra perfettamente negli interni della nuova famiglia. Il suo posizionamento all’interno dell’abitacolo permette di essere utilizzato comodamente sia dal guidatore che dal passeggero anteriore. “Con la nuova famiglia Mini faremo un grando salto in avanti nel mondo digitale, sottolineando così il carattere unico e carismatico del marchio. L’iconico display centrale della nuova famiglia MINI è circolare e per la prima volta sarà riempito con contenuti ottimizzati al suo formato. Sono convinta che la potenza digitale dei nuovi modelli entusiasmerà i clienti Mini di tutto il mondo”, ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of mini.

“Presentiamo la nostra nuovissima famiglia Mini con un pacchetto tecnologico unico. Si basa sul più recente pacchetto tecnologico di Bmw e conferisce lo stile tipico di Mini alle funzioni che definiscono il marchio, come le Experience Modes e l’assistente vocale. Il risultato è uno spettacolo all’avanguardia con un occhio di riguardo per i dettagli” aggiunge Frank Weber, membro del Consiglio di amministrazione di Bmw Sviluppo.

