Nuova Mini Countryman scala veloce la strada del successo

La nuova Mini Countryman scala veloce le strade della Val d’Ayas e il suo profilo inconfondibile ha per sfondo l’innevato massiccio del Monte Rosa. La magia del borgo di Mascognaz, a pochi chilometri da Champoluc, ci svela tutte le novità del marchio premium britannico. La Mini, che nasce da una geniale intuizione nel 1959, si evolve, dieci anni fa, con la Mini Countryman e nel 2014 con il modello a 5 porte. Il 45% degli Italiani che hanno acquistato una Mini hanno scelto la Countryman ed infatti dal 2010 ne sono state immatricolate più di 100.000 unità. La Nuova Mini Countryman si inserisce nel segmento C con precise caratteristiche di qualità superiore, un design sempre più distintivo e prestazioni lusinghiere. Il frontale presenta il rinnovato design dei fari, peraltro a led, così come i fendinebbia, su tutte le motorizzazioni, nuovo kit estetico nella all4, così come il disegno della griglia e del paraurti anteriore. Previsti i cerchi da 17″ e da 19″. Accattivante il design del paraurti posteriore, 4 varianti di colore per tetto e specchietto, logo Union Jack e altri due colori disponibili il Sage Green e il White Silver.

E’ possibile anche scegliere il Piano Black che colora di nero le cornici dei fari anteriori, il telaio della griglia ed i copri ruote nelle motorizzazioni Cooper S ed SD. Così come saranno in black le maniglie anteriori e posteriori, la cornice dei fari posteriori e la scritta Countryman sul portellone. Due nuovi rivestimenti per gli interni in pelle, Malt Brown e Indigo Blue, il tutto impreziosito da una soffusa retroilluminazione. I sedili, anche nei tornanti più ripidi, hanno ben tenuto il guidatore enfatizzando oltrechè la comodità anche la stabilità della postura. Il rinnovato quadro strumenti è digitale, fornisce tutte le informazioni utili evitando il superfluo mentre la nuova strumentazione centrale con display da 8,8″ può essere utilizzata in modalità touch o con il cursore posizionato tra i sedili anteriori. Sul tetto troviamo il tasto per la chiamata di emergenza, il software rileva in automatico anche eventuali incidenti e relativa gravità e li comunica alla centrale operativa grazie a una Sim installata, con telefonia mobile 4G.

L’applicazione Connected App inoltre integra la pianificazione della mobilità nella vita di ogni giorno. Accanto alla leva dell’accensione è posta quella che seleziona la modalità di guida tra Green, Intermedia e Sport. Nella Sport ci si diverte davvero tanto anche se la rigidità fa soffrire un pò il passeggero posteriore ed i consumi aumentano. Il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, con palette al volante, reagisce alle sollecitazioni dell’acceleratore con grande prontezza. Particolarmente intrigante la trazione integrale, all4, con sospensioni adattive e ampia scelta fra cambio manuale, cambio doppia frizione e sportivo a 7 rapporti, cambio automatico e sportivo a 8 rapporti. Dunque l’aumento dell’equipaggiamento di serie ha un valore di circa 2.000 euro, ma viene contenuto il prezzo nel listino che non supera i 1.100 euro. La motorizzazione comprende sette motori a benzina da 102 Cv, tre cilindri a 306 Cv nelle versioni Mini One Countryman, Mini Cooper Countryman, ALL4, S, S ALL4, SE ALL4, John Cooper Works. I prezzi variano dai 26.950 Euro ai 47.200 Euro.

La fortunata stagione delle Edition continua con la NorthWood Edition, personalizzata con logo plancia, logo tetto, side scuttle, logo portiera e battitacco. Ed inoltre i fari BI-LED Union Jack, i fendinebbia a Led, i cerchi in lega neri, i sensori di parcheggio posteriori, il kit estetico della ALL4, il comfort access e il portellone automatico, il Mini connected media, il cruise control, il climatizzatore bizona automatico e la chiamata di emergenza.

