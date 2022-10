Nuova Opel Astra Sports Tourer eletta “Auto Familiare del 2022”

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – La nuova Opel Astra Sports Tourer incontra i favori dell pubblico, come conferma anche il risultato del sondaggio per la “Auto Familiare del 2022” organizzato dalla rivista specializzata Auto Straßenverkehr. Da marzo i partecipanti hanno potuto votare per l’auto preferita: con il 22,7 per cento dei voti la nuova station wagon compatta Opel ha prevalso tra tutte le vetture fino a 25.000 euro1 nella categoria “Design”, mentre il 19,3 per cento dei lettori della rivista ha portato Opel Astra Sports Tourer al primo posto in classifica per le sue “Tecnologie”. Ciò dimostra come nuova Opel Astra Sports Tourer si distingua per la massima praticità, lo spazio e il comfort e sia anche apprezzata per la sua estetica e renda ogni viaggio più sicuro, più rilassato e più facile da affrontare grazie alle numerose tecnologie e sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia.

Nuova Opel Astra Sports Tourer è la tuttofare quotidiana dallo stile impeccabile, un vero e proprio manifesto stilistico del marchio: più dinamica che mai, caratterizzata da linee nette ed entusiasmanti senza orpelli superflui e con l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio che integra tecnologie come la telecamera anteriore e i fari anteriori attivi Intelli-Lux LED® pixel, disponibili in opzione, che non accecano gli altri automobilisti e sono dotati in totale di 168 elementi LED indipendenti. Ciò dimostra come renda accessibili tecnologie moderne nel segmento delle station wagon compatte.

Nell’abitacolo spicca il Pure Panel, il posto guida completamente digitale e intuitivo dotato di serie di due schermi da 10 pollici e di interfaccia uomo-macchina di ultima generazione. Il guidatore viene supportato da sistemi di assistenza all’avanguardia come l’Intelli-HUD (Head Up Display) o il sistema Intelli-Drive, che comprende l’Allerta incidente con frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni e Sistema di riconoscimento della stanchezza, Sistema per il mantenimento della corsia, Cruise control automatico, Allerta angolo cieco laterale e Rear Cross Traffic Alert.

Dall’apertura degli ordini di febbraio, la compatta di grande successo di Rùsselsheim è disponibile per la prima volta anche in versione elettrificata plug-in hybrid, oltre che con i super efficienti motori benzina e diesel (Potenza da 110 a 130 cavalli per le versioni con motore termico e fino a 180 CV per la versione plug-in hybrid; consumo di carburante nel ciclo misto 5,9-1,1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 133-25 g/km). Opel Astra diventa così la prima station wagon elettrica del marchio, e la versione elettrica a batteria completerà la gamma già nel corso del 2023. Grazie ai suoi numerosi punti di forza, la nuova Opel Astra Sports Tourer ha convinto il pubblico di Auto Straßenverkehr: al sondaggio online hanno partecipato da marzo quasi 11.000 lettori. Il campo dei concorrenti era come sempre molto ampio: in totale 123 station wagon, van, SUV e Crossover sono state sottoposte al giudizio dei lettori, i quali hanno assegnato ben 18 premi.

