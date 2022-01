Nuova Opel Rocks-e 09, la limited edition BVB dedicata ai tifosi

MILANO (ITALPRESS) – Totalmente elettrica, totalmente diversa, e adesso anche totalmente unica per gli appassionati del Borussia Dortmbund: ecco la nuova Opel Rocks-e. Il primo esempio di SUM Opel (ovvero “Sustainable Urban Mobility” mobilità urbana sostenibile) è disponibile in occasione del girone di ritorno del campionato di calcio anche in edizione speciale limitata Opel Rocks-e 09. Grazie a questo veicolo, la Casa del Blitz permette anche ai giovani tifosi del Borussia Dortmund, partner del marchio tedesco, di essere mobili fin da subito e a emissioni zero. Infatti è possibile guidare Opel Rocks-e già a partire da 15 anni di età (con patente AM1). In questo modo in futuro anche i giovani tifosi gialloneri potranno spostarsi in modo totalmente cool e 100 per cento elettrico con i colori sociali della squadra del cuore. Se questo veicolo elettrico urbano lungo solo 2,41 metri è già di per sè oggetto di ammirazione, la limited edition Opel Rocks-e 09, realizzata in sole 1.909 unità, attirerà sicuramente tutti gli sguardi su di sè, grazie alle decorazioni giallonere della carrozzeria e dell’abitacolo, il tutto all’interessante prezzo di 9.009 euro (prezzo in Germania).

