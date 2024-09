Nuova Orchestra Scarlatti: “Concerto italiano” al Cortile delle Statue

UNIMUSIC 2024, il Festival della musica e della cultura per Napoli realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II, dopo il successo dei primi concerti propone un appuntamento musicale di grande interesse e richiamo.

Domenica 22 settembre alle 19, al Cortile delle Statue (Napoli, Via Paladino 39), “Concerto italiano”: un avvincente excursus sinfonico con la Nuova Orchestra Scarlatti nel cuore del nostro melodramma – Rossini, Verdi, Mascagni, Puccini – diretto da Alessandro Tirotta e arricchito dalla presenza di una giovane mezzosoprano di notevole talento, Chiara Tirotta, già applaudita alla Scala di Milano, impegnata per la serata in grandi arie rossiniane.

Biglietti (Euro 10.00) al botteghino da un’ora prima del concerto e online qui: https://www.azzurroservice. net/biglietti/concerto- italiano/