Nuova organizzazione Costumer Service e Customer Loyalty Mazda Italia

ROMA (ITALPRESS) – In risposta alla crescente complessità del mercato e con l’obiettivo di rafforzare la Customer Loyalty e crescere ulteriormente nel business dell’After Sales, Mazda Italia annuncia un’importante riorganizzazione interna. A partire dal 1° maggio 2025, viene costituito il reparto Customer Service, che sarà guidato da Simone Maria Saglimbeni, il quale assume l’incarico di Customer Service Senior Manager.

In questo ruolo Simone, riportando direttamente all’Amministratore Delegato e coadiuvato dalla sua squadra, presidierà le aree di Customer Experience & Loyalty, Service e After Sales. Contestualmente e in linea con il nuovo assetto organizzativo, i reparti attualmente guidati da Severino Rea e Claudio Di Benedetto vengono rinominati rispettivamente in Sales & Dealer Development e Marketing & Public Relations.

Queste variazioni riflettono la volontà di Mazda Italia di dedicare un’attenzione ancora maggiore ad aree strategiche del proprio business, potenziando al tempo stesso l’agilità operativa. La nuova configurazione organizzativa rappresenta inoltre un’importante opportunità di crescita e sviluppo professionale per le persone all’interno dell’azienda.

– Foto Ufficio stampa Mazda Motor Italia –

(ITALPRESS)