Nuova Peugeot 308 eletta “Women’s World Car of the Year”

MILANO (ITALPRESS) – Nuova Peugeot 308 è stata eletta Auckland “Women’s World Car of the Year 2022”, a seguito dello spoglio dei voti dei 56 membri della giuria esclusivamente femminile del WWCOTY, in rappresentanza di 40 paesi dei 5 continenti. Nuova PEUGEOT 308 è la vincitrice assoluta tra i 65 nuovi modelli lanciati commercialmente nel 2021 da diversi costruttori e iscritti al concorso. Il titolo di “Women’s World Car of the Year” viene assegnato in due turni: il primo turno si conclude con la votazione dei modelli vincitori in 6 diverse categorie. Il 14 febbraio, la PEUGEOT 308 è stata eletta “Urban and Compact Car of the Year 2022” dalle 56 giornaliste esperte del settore auto che compongono la giuria. Nuova Peugeot 308 è stata poi votata vincitrice assoluta del “Women’s World Car of the Year” tra le 6 finaliste, aggiudicandosi così il premio ambìto da tutte le sue concorrenti nel mondo. Il titolo è assegnato alle due carrozzerie di Nuova 308: hatchback 5 porte ed SW. E’ la prima volta che Peugeot vince questo premio, la cui vocazione mondiale fa eco alla forte volontà di sviluppo internazionale del Marchio. I criteri di voto sono gli stessi che guidano qualsiasi automobilista nella scelta di un’auto. Non si tratta di scegliere “un’auto da donna”. Aspetti come la sicurezza, la qualità, il prezzo d’acquisto, il design, la guida intuitiva, l’impronta ecologica, sono presi in grande considerazione al momento del voto. I paesi rappresentati sono Nuova Zelanda, Spagna, Austria, Dubai, Russia, Brasile, Giappone, Cipro, Italia, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Portogallo, Argentina, Messico, Sudafrica, Canada, Vietnam, Irlanda, Estonia, Israele, Cile, Inghilterra, Grecia, Colombia, Australia, Paesi Bassi, India, Danimarca, Costa Rica, Porto Rico, Repubblica Ceca, Ecuador, Francia, Perù e Cina.

“Sono molto fiera che il premio WWCOTY sia stato assegnato a Nuova Peugeot 308 e mi congratulo con tutti i team del Marchio per questo successo. Nuova 308 ha vinto per tutte le sue qualità, ma anche perchè copre gran parte degli utilizzi di milioni di potenziali utilizzatori dei paesi rappresentati dai membri della giuria del Women’s World Car of the Year. Indipendentemente dalle loro esigenze, abitudini, mezzi e aspirazioni, possono trovare nella gamma 308 il veicolo che fa per loro: attraente, efficiente, funzionale e accessibile” ha dichiarato Linda Jackson, Ceo di Peugeot.

