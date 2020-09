Nuova Peugeot 508 Sport Engineered, pura performance

Con le versioni performanti di 508 hatchback e SW, la Casa del Leone mostra il primo capitolo della linea di prodotti che si fregia del brand Peugeot Sport Engineered. Alleanza perfetta tra sportività e tecnologia, Peugeot inventa i codici di un nuovo concetto di performance, una performance responsabile: Neo-Performance. La firma di questa nuova linea a tre artigli color Kryptonite fa riferimento alla nuova identità di Peugeot Sport, ma anche alla firma luminosa dei modelli di serie, riallacciandosi anche all’eredità storica del Marchio che ha realizzato i gruppi posteriori dell’iconica 504 Coupè.

Vera e propria vetrina tecnologica, 508 Peugeot Sport Engineered è la quintessenza del know-how degli ingegneri di Peugeot Sport ed è l’automobile di serie più potente mai costruita dalla Casa del Leone. Il gruppo motopropulsore è in grado di erogare 360 CV complessivi e 520 Nm di coppia massima grazie alla combinazione di energia termica ed elettrica. Questa sinergia permette all’auto di raggiungere livelli di reattività quasi istantanei.

Le prestazioni ottenute sono inedite per il Marchio. Da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi; 1000 m con partenza da fermo in 24,5 secondi; da 80 a 120 km/h in appena 3 secondi e velocità massima di 250 km/h, autolimitata elettronicamente. Il piacere di guida è da sempre al centro del DNA di Peugeot, motivo per cui gli ingegneri di Peugeot Sport hanno tarato il telaio dell’ammiraglia 508 per raggiungere un equilibrio pressochè perfetto per coniugare un comportamento dinamico molto elevato con il livello di comfort che ci si attende da una vettura di questo segmento. Ottimizzazione del livello di ammortizzamento delle sospensioni su 3 modalità (Comfort / Hybrid / Sport); assetto ribassato, carreggiate allargate di 24 mm anteriormente e di 12 mm posteriormente; dischi freno anteriori da 380 mm di diametro e con pinze fisse a quattro pistoni; cerchi da 20 pollici di diametro con pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport 4S. I 360 CV sono erogati grazie all’azione sinergica del motore termico e dei due motori elettrici, uno anteriore ed uno posteriore. La trazione a 4 ruote motrici permette di scaricare a terra tutta la potenza disponibile e garantisce una motricità ottimale a prescindere dalle condizioni climatiche.

Cinque le modalità di guida di guida sono selezionabili direttamente attraverso il selettore presente sulla console centrale: Electric, Comfort, Hybrid, Sport e 4WD. In tema di tecnologia ibrida, beneficia dell’esperienza maturata da PEUGEOT con i nuovi modelli introdotti sul mercato, in aggiunta all’esperienza maturata da Peugeot Sport con gli ibridi da competizione. Le modalità di ricarica sono flessibili e adattate a ogni situazione quotidiana: in meno di 7 ore collegandola ad una presa standard domestica; in meno di due ore collegandola ad una Wall Box o ad una colonnina pubblica. La carrozzeria sarà disponibile in tre diverse colazioni: grigio Selenium (esclusivo di questa versione), nero Perla, bianco Nacrè.

Tutti i monogrammi sono neri, a sottolineare l’innata sportività dell’auto. Nuova 508 Peugeot Sport Engineered sarà ordinabile in Italia da dicembre e il debutto sul mercato avverrà ad aprile 2021.

