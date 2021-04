Nuova Peugeot 508 Sport Engineered

La nuova 508 Peugeot Sport Engineered, creata dalla divisione ad alte prestazioni della Casa del Leone, è un perfetto mix tra sportività e tecnologia ed è stata presentata nella base aerea di Pratica di Mare per sottolineare come le performance conseguite in campo aereonautico possano trovare applicazione anche in un’automobile di serie. La tradizione sportiva di Peugeot si sublima con l’introduzione di questa nuova firma prodotti nelle versioni berlina e SW. Gli esterni si presentano anteriormente con la calandra a lamine flottanti, il logo Peugeot Dark Chrome, il badge 508 nero satin ed i 3 artigli PSE. Gli estrattori fanno confluire più aria per migliorare il rendimento del motore. Il sottoscocca integra i flap aerodinamici e sottolinea lo stile “neo-peformance” della vettura. I due terminali di scarico separati, nero lucido, sono stati realizzati con un esclusivo trattamento elettrolitico per rafforzarne la resistenza ad alte temperature. I flap sono integrati nel sottoscocca. I cerchi esclusivi da 20″ Exxar, forgiati bi-ton diamantati color nero, con pinze freni Peugeot Sport a vista, montano di serie i Michelin Pilot Sport.

Gli interni hanno doppia impuntura kryptonite e grigio tramontana, il touchscreen è da 10″ e l’ i-Cockpit rende l’esperienza di guida particolarmente intuitiva, il volante è compatto con i 3 artigli in un inserto nero lucido. La selleria è in pelle nera in Alcantara e tessuto a trama 3D. La prova su strada rileva l’assetto ribassato di 4 mm che migliora la stabilità anche alle alte velocità. Cinque le modalità di guida : electric, con accelerazione immediata, ripresa scattante; hybrid con selezione automatica dell’alimentazione, ideale in ogni condizione e ottimizzazione dei consumi; comfort, con smorzamento delle sospensioni morbido per favorire il comfort ed il piacere di guida, polivalente con qualsiasi terreno; sport, per la massima potenza e reattività con smorzamento più rigido; 4WD, la trazione integrale permanente con ripartizione della coppia sui due assi 53/47. Gli ammortizzatori a barre antirollio specifiche trasmettono la migliore tenuta di strada ed un maggiore comfort di marcia.

L’entrata e l’uscita dalle curve è precisa grazie alla carreggiata più larga di 24 mm sull’avantreno e di 12 mm sul retrotreno. La specifica taratura di sterzo e freni da massima precisione delle traiettorie, i freni Alcon sono a dischi ventilati da 380 mm per 32 mm con pinze fisse a 4 pistoncini. Le sospensioni Amvar a calibrazione a ruote indipendenti assecondano bene le irregolarità del terreno, meglio in modalità comfort. L’accelerazione è immediata, la ripresa scattante. Il motore è un benzina Puretech da 1,6 l che eroga 200 Cv (147 kW), più due batterie ad ioni di litio da 11,8 kWh. La potenza e coppia massima complessive sono di 360 Cv e 520 Nm in modalità Sport, queste caratteristiche fanno della Nuova 508 la Peugeot di serie più potente di sempre. La velocità massima è di 250 km/h e da ferma raggiunge i 100 km/h in 5,2 s. La velocità massima in elettrico è di 140 km/h con un’autonomia di 42 km. Le emissioni sono di 46 g al km nel ciclo misto. La 508 Pse Fastback viene venduta a 69.450 Euro, la SW a 70.650 Euro con una dotazione molto completa. Tre gli optionals: il parabrezza riscaldato, il tetto apribile e le tinte bianco/nero. Sarà acquistabile soltanto presso 20 selezionati dealer in base alla customer satisfaction ed alla posizione nella Penisola.

