Nuova Renault ZOE Van, Spazio di carico e 395 km di autonomia

Nuova Renault ZOE, veicolo 100% elettrico più venduto in Europa, amplia la sua gamma con l’allestimento Van, una nuova versione destinata agli operatori professionali. Con 2 posti, un volume di carico di 1.000 litri, un carico utile di 411 kg e un’autonomia record nella categoria, fino a 395 km WLTP, si propone come la soluzione ideale per una logistica sostenibile senza compromessi e senza ansia da ricarica. È, infatti, capace di coniugare il comfort da vera automobile e la funzionalità del trasporto merci, con i vantaggi della mobilità elettrica. Zero emissioni inquinanti, zero emissioni acustiche, libero accesso ai centri storici e alle zone a traffico limitato, parcheggio gratuito sulle strisce blu ed altre agevolazioni riservate ai veicoli elettrici in molte città, sono solo alcuni dei vantaggi offerti dall’utilizzo di Nuova ZOE Van. Inoltre, grazie alla modalità di guida B Mode, facilita la guida soprattutto in città o in caso di rallentamenti: il veicolo, infatti, rallenta in modo molto più accentuato non appena il conducente toglie il piede dall’acceleratore e non si ha quasi più bisogno di utilizzare il pedale del freno.

La batteria Z.E. 50 da 52 kWh conferisce a Nuova Renault ZOE Van un’autonomia record fino a 395 km WLTP, rendendolo il van che va più lontano con una sola carica. Il caricatore Caméléon, inoltre, consente una ricarica più veloce sulle infrastrutture a corrente alternata (AC) fino a 22 kW. Disponibile anche la ricarica rapida in corrente continua (DC). Selezionabile su tutti i livelli di equipaggiamento, l’allestimento Van introduce una griglia di separazione fra i 2 posti, il vano di carico rivestito in moquette e un telo copri-bagagli. Completano la dotazione, comprensiva fra l’altro di ABS, ESP, airbag frontali e laterali, il climatizzatore automatico con modalità Eco, il driver display da 10’’, il sistema multimediale Easy-Link, e i servizi connessi Renault Easy Connect (programmazione ricarica e pre-condizionamento, geolocalizzazione punti di ricarica, EV Route Planner, etc.) per un trasporto delle merci versatile ed efficace, senza bisogno di rinunciare al comfort di Nuova ZOE. È proposta ad un prezzo di 1.500 euro (iva esclusa), supplementare rispetto alla corrispondente versione autovettura.

(ITALPRESS).