“Nuova scena 2” è su Netflix: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain a caccia dei talenti Rap

La seconda stagione di “Nuova Scena”, l’acclamato rap show con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nei panni di giudici, è finalmente disponibile su Netflix con i primi quattro episodi rilasciati lunedì 31 marzo 2025. La nuova edizione del talent prodotto da Fremantle promette di scovare i protagonisti della prossima generazione del rap italiano, mettendo in palio un premio di 100.000 euro.

L’attesa seconda stagione non mancherà di tenere alta l’attenzione, con i tre esigenti giudici pronti a vagliare i migliori talenti emergenti provenienti da ogni angolo d’Italia, spingendosi oltre i grandi centri urbani per esplorare le realtà musicali delle province. E la Campania si conferma una fucina di giovani promesse, con ben quattro concorrenti pronti a mettersi alla prova sotto i riflettori di “Nuova Scena 2”: Erness, Kay Carter, Lina Simons e Nachelo.

Focus sui talenti campani:

Erness (Ernesto Esposito), 18 anni, da Sarno (SA): Versatile e appassionato di freestyle, Erness ha iniziato presto a scrivere e pubblicare i suoi brani, dimostrando una notevole capacità di spaziare tra diversi generi musicali.

Kay Carter (Matteo Angelino), 20 anni, da Acerra (NA): Cresciuto con la musica jazz e soul grazie al padre, Kay Carter ha trovato nel rap la sua forma espressiva, unendo la passione per la musica a quella per la fotografia e il videomaking, curando personalmente i suoi videoclip.

Lina Simons (Pasqualina De Simone), 26 anni, da Londra (origini campane): Appassionata di rap italiano e americano (in particolare Azealia Banks), Lina ha inseguito il suo sogno musicale trasferendosi a Londra sei anni fa, dove ha sviluppato la sua arte e collabora attivamente con il suo team per la realizzazione dei suoi videoclip.

Nachelo (Michelangelo Ravone), 29 anni, da Napoli: Cresciuto in un quartiere difficile, Nachelo ha trovato nella scrittura rap e nella poesia una via di fuga dalla criminalità, diventando educatore in una cooperativa di recupero dove organizza laboratori per i giovani. La sua musica è un racconto autentico della realtà, senza mai glorificare la violenza.

Il Format della Seconda Stagione:

La seconda stagione di “Nuova Scena” si articola in otto episodi, suddivisi in tre parti. I primi quattro episodi, disponibili da oggi, vedono Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain intraprendere un viaggio alla ricerca dei migliori talenti emergenti in diverse città italiane, da Torino a Genova, dalla Puglia al Sud Italia, fino a Londra.

Chi supererà le fasi iniziali di audition e cypher dovrà affrontare sfide ancora più impegnative negli episodi 5-7 (disponibili dal 7 aprile): battle di freestyle, realizzazione di videoclip e featuring con alcuni dei più grandi nomi del rap italiano. Solo tre artisti accederanno alla finale, in onda il 14 aprile alle 21:00, dove verrà decretato il vincitore dei 100.000 euro in palio.

Con una formula rinnovata e la promessa di scoprire nuove voci incisive del panorama rap italiano, “Nuova Scena 2” è pronta a conquistare nuovamente il pubblico di Netflix, con un occhio di riguardo ai talentuosi concorrenti provenienti dalla Campania.